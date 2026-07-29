Perlacher Forst: Feuerwehr und Technisches Hilfswerk retten Hund aus Dachsbau
Nachdem sich am Dienstag (28. Juli) ein Hund im Perlacher Forst in einen Dachsbau verirrt hatte, begann für die Kräfte der Münchner Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks ein nicht unbedingt alltäglicher Einsatz.
Ungewöhnlicher Einsatz: Finnischer Lapphund Leevi gerettet
Der Finnische Lapphund Leevi war einige Meter tief in den Dachsbau gekrochen und konnte diesen auch mithilfe seines Herrchens nicht mehr verlassen. Der entsprechende Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 20.40 Uhr.
"Obwohl die Einsatzkräfte ein Wimmern wahrnehmen konnten, war es aufgrund der vielen Ein- und Ausgänge des Höhlensystems nicht möglich, Leevis Position genauer zu bestimmen", teilt die Feuerwehr weiter mit.
Deshalb habe man zusätzlich das Technische Hilfswerk nachgefordert, das dann mit einem Spezialgerät zur Ortung die Position des Tieres habe ermitteln können. Im weiteren Verlauf der Rettungsaktion setzte demnach der THW-Ortsverband München-Ost einen Bagger zur Unterstützung beim Ausgraben ein.
Nach knapp drei Stunden Arbeit konnte Leevi seinen Besitzern wohlbehalten übergeben werden.
- Themen:
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen