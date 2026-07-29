Ein Hund steckt im Perlacher Forst in einem Dachsbau fest. Einsatzkräfte der Münchner Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks befreien das Tier.

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Das Technische Hilfswerk ermittelte mit einem Spezialgerät zur Ortung die Position des Tieres.

Nachdem sich am Dienstag (28. Juli) ein Hund im Perlacher Forst in einen Dachsbau verirrt hatte, begann für die Kräfte der Münchner Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks ein nicht unbedingt alltäglicher Einsatz.

Ungewöhnlicher Einsatz: Finnischer Lapphund Leevi gerettet

Der Finnische Lapphund Leevi war einige Meter tief in den Dachsbau gekrochen und konnte diesen auch mithilfe seines Herrchens nicht mehr verlassen. Der entsprechende Notruf erreichte die Feuerwehr gegen 20.40 Uhr.

"Obwohl die Einsatzkräfte ein Wimmern wahrnehmen konnten, war es aufgrund der vielen Ein- und Ausgänge des Höhlensystems nicht möglich, Leevis Position genauer zu bestimmen", teilt die Feuerwehr weiter mit.

Bei der Rettungsaktion setzte der THW-Ortsverband München-Ost einen Bagger zur Unterstützung beim Ausgraben ein. © Berufsfeuerwehr München

Deshalb habe man zusätzlich das Technische Hilfswerk nachgefordert, das dann mit einem Spezialgerät zur Ortung die Position des Tieres habe ermitteln können. Im weiteren Verlauf der Rettungsaktion setzte demnach der THW-Ortsverband München-Ost einen Bagger zur Unterstützung beim Ausgraben ein.

Nach knapp drei Stunden Arbeit konnte Leevi seinen Besitzern wohlauf übergeben werden. © Berufsfeuerwehr München

Nach knapp drei Stunden Arbeit konnte Leevi seinen Besitzern wohlbehalten übergeben werden.