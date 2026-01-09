Pendlerchaos in München: Stellwerk am Hauptbahnhof legt mehrere Gleise lahm

Wegen eines defekten Stellwerkes sind am Münchner Hauptbahnhof mehrere Gleise nicht anfahrbar.

Ausgerechnet zur Stoßzeit kommt es am Freitagmorgen um 8.30 Uhr am Münchner Hauptbahnhof zu einer größeren Störung. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Störseite mitteilt, sind wegen eines defekten Stellwerks derzeit die Gleise 27 bis 36 nicht anfahrbar. Die S-Bahnen der S7 beginnen/enden bis auf Weiteres in Großhesselohe Isartalbahnhof.

Die Regionalbahnen RB16 RB6 RB65 RB66 RB74 RE1 RE2 RE3 RE61 RE70 und RE76 sind ebenfalls von der Störung betroffen. Die Störung konnte inzwischen zwar behoben werden, wie lange die Verspätungen und Ausfälle noch anhalten, ist nicht bekannt.