AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Pendlerchaos in München: Stellwerk am Hauptbahnhof legt mehrere Gleise lahm

Pendlerchaos in München: Stellwerk am Hauptbahnhof legt mehrere Gleise lahm

Wegen eines defekten Stellwerkes sind am Münchner Hauptbahnhof mehrere Gleise nicht anfahrbar.
Julia Volkenand |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Fahrten zwischen München und Nürnberg könnten wegen mehr Verkehr länger dauern. (Symbolbild)
Fahrten zwischen München und Nürnberg könnten wegen mehr Verkehr länger dauern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ausgerechnet zur Stoßzeit kommt es am Freitagmorgen um 8.30 Uhr am Münchner Hauptbahnhof zu einer größeren Störung. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Störseite mitteilt, sind wegen eines defekten Stellwerks derzeit die Gleise 27 bis 36 nicht anfahrbar. Die S-Bahnen der S7 beginnen/enden bis auf Weiteres in Großhesselohe Isartalbahnhof.

Die Regionalbahnen RB16 RB6 RB65 RB66 RB74 RE1 RE2 RE3 RE61 RE70 und RE76 sind ebenfalls von der Störung betroffen. Die Störung konnte inzwischen zwar behoben werden, wie lange die Verspätungen und Ausfälle noch anhalten, ist nicht bekannt.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.