Pendlerchaos am Münchner Hauptbahnhof: Stellwerk musste evakuiert werden

Wegen eines Problems am Stellwerk sind am Freitagmorgen am Münchner Hauptbahnhof mehrere Gleise nicht anfahrbar. Die AZ weiß, warum es kurzzeitig sogar zu einem Feuerwehreinsatz kam.
Julia Volkenand |
Fahrten zwischen München und Nürnberg könnten wegen mehr Verkehr länger dauern. (Symbolbild)
Fahrten zwischen München und Nürnberg könnten wegen mehr Verkehr länger dauern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Ausgerechnet zur Stoßzeit kam es am Freitagmorgen zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr am Münchner Hauptbahnhof zu Störungen im Bahnverkehr. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilt, war ein defektes Stellwerk an der Hackerbrücke die Ursache. Mehrere Gleise am Hauptbahnhof waren nicht anfahrbar.

Die S-Bahnen der S7 begannen und endeten in Großhesselohe Isartalbahnhof. Andere S-Bahnen waren nicht betroffen, da außer der S7 alle Linien unterirdisch halten. 

Feuerwehreinsatz am Stellwerk: Pendlerverkehr gestört

Grund für die Einschränkungen war ein überhitztes Kabel im Stellwerk, das einen kurzzeitigen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. In diesem Zusammenhang mussten die Mitarbeitenden das Stellwerk daher vorübergehend verlassen. Die Störung konnte inzwischen behoben werden.

 

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Alexxx vor 3 Stunden / Bewertung:

    Keine Überraschung. Fast täglich die gleiche Meldung!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 6 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Alexxx

    ...und mir will man das Auto madig machen. Wenn man einen Beruf hat, wo man Termine halten muss, es auch sonst auf Pünktlichkeit ankommt, dann sind die Öffentlichen nicht zu gebrauchen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH gerade eben / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Verarschung jeden Tag in irgendeiner Form.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
