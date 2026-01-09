Pendlerchaos am Münchner Hauptbahnhof: Stellwerk musste evakuiert werden

Wegen eines Problems am Stellwerk sind am Freitagmorgen am Münchner Hauptbahnhof mehrere Gleise nicht anfahrbar. Die AZ weiß, warum es kurzzeitig sogar zu einem Feuerwehreinsatz kam.

Ausgerechnet zur Stoßzeit kam es am Freitagmorgen zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr am Münchner Hauptbahnhof zu Störungen im Bahnverkehr. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mitteilt, war ein defektes Stellwerk an der Hackerbrücke die Ursache. Mehrere Gleise am Hauptbahnhof waren nicht anfahrbar.

Die S-Bahnen der S7 begannen und endeten in Großhesselohe Isartalbahnhof. Andere S-Bahnen waren nicht betroffen, da außer der S7 alle Linien unterirdisch halten.

Feuerwehreinsatz am Stellwerk: Pendlerverkehr gestört

Grund für die Einschränkungen war ein überhitztes Kabel im Stellwerk, das einen kurzzeitigen Feuerwehreinsatz zur Folge hatte. In diesem Zusammenhang mussten die Mitarbeitenden das Stellwerk daher vorübergehend verlassen. Die Störung konnte inzwischen behoben werden.