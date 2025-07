Pech für Münchner: Frühmorgens geraubt und nachmittags gefasst

Ein Mann klaut in der Altstadt einer Frau auf dem Weg zur Arbeit ihre Kopfhörer. Viel Spaß hatte der Münchner mit der Beute nicht, denn nur elf Stunden später erkennen Polizisten den Verdächtigen in der Isarvorstadt.

Dumm gelaufen für einen 59 Jahre alten Mann aus München: Eine 43-jährige Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm war gegen 5.45 Uhr zu Fuß am Oberanger auf dem Weg zur Arbeit. Auf Höhe der Hermann-Sack-Straße begegnete ihr ein fremder Mann, er rempelte sie an und fiel mit ihr zusammen auf die Straße. Die Frau konnte flüchten. Doch später bemerkte sie, dass ihr der Mann die Kopfhörer gestohlen hatte. Die 59-Jährige ging zur Polizei und erstattete Anzeige.

Randalierer entpuppt sich als Räuber

Die Beamten fanden heraus, dass eine Überwachungskamera in dem Gebiet die Tat zufällig aufgezeichnet hatte. Der Täter war auf dem Video gut zu erkennen. Ein Foto des Verdächtigen ging an alle Münchner Streifen raus. Am Nachmittag gegen 16.50 Uhr schickte die Einsatzzentrale eine Streife in die Dreimühlenstraße in der Isarvorstadt, weil ein Mann randalierte.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Zwar hatte der Münchner keine Straftaten begangen – doch die Beamten erkannten in ihm den mutmaßlichen Täter vom Oberanger. Der 59-jährige Münchner wurde festgenommen und sitzt inzwischen in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.