Pasinger Bahnhof: Dieselgestank durch E-Zigaretten-Container verärgert Anwohner

Am Pasinger Bahnhof sorgt ein Verkaufscontainer für E-Zigaretten für dicken Ärger: Ein dauerhaft laufendes Dieselaggregat verpestet laut Anwohnern und ÖDP die Luft. Nun soll das Rathaus klären, wer den Betrieb genehmigt hat und wie Passanten geschützt werden.

Den Pasingern stinkt’s an ihrem Bahnhof. Dort steht seit einer Weile ein E-Zigaretten-Container, der laut der Stadtrats-ÖDP durchgehend mit Dieselaggregaten betrieben wird – und die Dieselabgase riecht man offenbar weithin. Ein Anwohner habe bei der Fraktion beklagt, er habe es "bisher für vollkommen unmöglich gehalten, dass es so etwas auch bei uns geben könnte".

Besonders ärgerlich ist die Lage demnach für alle, die dort wohnen oder arbeiten und die dem Gestank jeden Tag ausgesetzt sind. Die ÖDP im Münchner Rathaus findet das "untragbar".

"Dieselgestank, nur damit ein Verkaufscontainer Strom hat"

"Saubere Luft ist ein Menschenrecht. Es kann doch nicht sein, dass die Menschen in Pasing im Dieselgestank auf ihren Bus warten müssen, nur damit ein Verkaufscontainer Strom hat", beschwert sich ÖDP-Stadtrat und Vizefraktionschef Johann Sauerer.

München habe in den vergangenen Jahren viele Debatten zum Luftreinhalteplan geführt und den Verkehr mit Diesel-Autos eingeschränkt. "Dann dürfen wir jetzt auch nicht hinnehmen, dass hinter einem Geschäft die Dieselaggregate laufen und alle anderen die Abgase einatmen müssen", so Sauerer.

Wer hat das genehmigt?

In einer Anfrage will die ÖDP nun unter anderem klären, wer den Containerbetrieb genehmigt hat und ob die Versorgung mit Dieselgeneratoren dabei überprüft wurde. Sie will außerdem Auskunft darüber, welche Vorgaben zum Schutz von Passanten es gibt, ob Kontrollen zu Abgas- und Lärmbelastung bei laufendem Generatorbetrieb gemacht worden sind und wo in München womöglich weitere solche Verkaufscontainerstandorte mit Dieselaggregaten sind.