Party in München eskaliert: Der Gastgeber würgt einen Polizisten und reißt einer Beamtin an den Haaren

Eigentlich will die Streife nur für Ruhe in einem Mietshaus in Berg am Laim sorgen, als ein 62-Jähriger durchdreht und einen Polizeibeamten und dessen Kollegin angreift.

Es begann alles mit einem Routineeinsatz für die Polizeistreife. Bewohner eines Mietshauses in Berg am Laim hatten sich am Freitagabend vergangener Woche über Ruhestörung beschwert. In einer der Wohnungen wurde noch gegen 23.30 Uhr heftigst gefeiert.

Als die Polizisten an der Tür klingelten, öffnete ein 62-jähriger Münchner. Er war stark betrunken, hatte, wie später ein Alkoholtest ergeben sollte, etwa 1,2 Promille im Blut. "Der Mann reagierte sofort aggressiv auf die Beamten“, sagte Polizeisprecher Ralf Kästle.

Der Gastgeber will sich einfach nicht beruhigen

Als ihn die beiden Streifenpolizisten baten, dass er sich beruhigen solle und sie ihm andernfalls Handschellen anlegen müssten, rastete der Münchner erst recht aus. Er würgte den 26 Jahre alten Polizeibeamten mit beiden Händen am Hals. Der Beamte musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Seine Kollegin (25) riss der 62-jährige Angreifer mit Gewalt an den Haaren. Verletzungen erlitt die Beamtin nicht.

Erst mit Verstärkung gelingt es, den Mann zu überwältigen

Erst mit Unterstützung von zwei weiteren Streifenwagen gelang es schließlich, den renitenten Mann zu überwältigen und ruhig zu stellen. Der 62-Jährige verbrachte anschließend den Rest der Nacht in einer Zelle in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums. Am Morgen durfte er wieder zurück in seine Wohnung. Der Mann wurde wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat K 26 übernommen.