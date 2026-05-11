Ein mutmaßlicher Beziehungsstreit in einer Laimer Wohnung endet für einen 38-Jährigen mit lebensgefährlichen Stichverletzungen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Ein Mann im Bahnhofsviertel verzichtete zunächst auf die ärztliche Versorgung aus Sorge vor den Fragen der Polizei.

Am Sonntagabend (11. Mai) ist ein Streit zwischen einer Deutsch-Kroatin (28) und einem Mann (38) eskaliert. Worum es bei dem Streit ging und ob die beiden liiert sind, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass der 38-Jährige wenig später in einer Klinik notversorgt werden musste.

Ebenfalls skurril: Die Laimer Wohnung, in der dieser Streit ausartete, gehört weder dem Mann noch der Frau, sondern einem wohl gemeinsamen Bekannten. Auch das wirft Fragen auf, die derzeit nicht beantwortet werden können.

Der Verletzte bricht blutend im Treppenhaus zusammen

Nach dem Streit hatte der 38-Jährige Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper. Offenbar stach die Frau also zu. Womit, das ist noch nicht geklärt. Blutend alarmierte der Mann den Rettungsdienst und schleppte sich ins Treppenhaus des Mehrparteienhauses.

Dort griffen ihn die Rettungskräfte auf. Kurz darauf brach der 38-Jährige zusammen und wurde eilig in die Klinik gebracht. Dort musste er auf der Intensivstation versorgt werden und ist laut Polizei außer Lebensgefahr.

Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Polizei nahm die Frau fest. Sie wird im Laufe des Montags einem Richter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.