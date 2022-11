Parken in München wird ab Montag teurer

Im Juni wurde eine Erhöhung der Parkgebühren beschlossen, ab Montag werden die Parkscheinautomaten auf die neuen Preise umgestellt.

Ab 7. November gelten in München neue Preise an den Parkscheinautomaten.

München - Im Juni hat der Münchner Stadtrat die Erhöhung der allgemeinen Parkgebühren in Bereichen mit Parkscheinautomaten in den Parklizenzgebieten beschlossen. Künftig wird in diesen Bereichen eine Stunde Parken zwei Euro kosten, für ein Tagesticket werden elf Euro fällig.

Ab Montag gelten in München neue Preise beim Parken

Ab Montag, 7. November, werden nun die Parkscheinautomaten nach und nach auf die neuen Preise umgestellt. Diese werden auch in der "HandyParken München"-App angewendet.

Die Umstellung auf die neuen Preise soll Ende Dezember 2022 abgeschlossen sein. Aufgrund der technischen Abläufe können die Anpassungen an den Parkscheinautomaten und der App nicht zeitgleich erfolgen. Mögliche zeitliche Verzögerungen bittet die Stadtverwaltung zu entschuldigen.