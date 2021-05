Papiertonne rettet kleinen Biber am Westermühlbach

Ein Biber steckt am Westermühlbach fest - eine Mitarbeiterin des Bund Naturschutz zeigt Einfallsreichtum.

München - Es war jämmerlich anzuschauen: Ein kleiner Jungbiber saß zwischen den steilen und glatten Betonwänden am Westermühlbach fest. Er konnte die senkrechten Mauern des Kraftwerkskanals nicht überwinden, auch über die angrenzenden Metallzäune kam er nicht hinüber. Anwohner informierten den Bund Naturschutz (BN).

Biber mit leerer Papiertonne gerettet

Die rettende Idee hatte dann BN-Biberexpertin Angela Burkhardt-Keller. Sie bot dem Jungbiber über Nacht eine leere Papiertonne an - da krabbelte er schließlich hinein. "Am nächsten Morgen musste ich nur noch die Tonne mit dem Biber aus dem Gelände rollen", so die Biberexpertin. In einer Transportbox brachten die Helfer das Tierchen dann zur Isar, wo es glücklich im Wasser verschwand.