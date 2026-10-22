Ein kleiner Kontaktschalter sorgt beim berühmten Glockenspiel im Rathaus derzeit für Probleme. Im Moment ist dort Handarbeit angesagt.

Das Glockenspiel im Münchner Rathaus ist eine beliebte Touristenattraktion. Mehrmals täglich blicken Hunderte von Menschen auf dem Marienplatz nach oben, wenn Ritter und Schäffler in luftiger Höhe zu musikalischer Begleitung ihre Runden drehen.

Doch seit ein paar Wochen laufen die Runden bei den Schäfflern nicht ganz rund. Hin und wieder kam es vor, dass die Fassmacher plötzlich stoppten. Schuld daran trägt ein in die Jahre gekommener Kontaktschalter, der die Drehbewegungen der Figuren steuert.

Glockenspiel: Rathausmitarbeiter drückt derzeit den Knopf

"Ein Kontaktschalter funktioniert derzeit nicht. Aktuell wird der Knopf von einem Mitarbeiter der technischen Hausverwaltung manuell gedrückt, damit das Glockenspiel reibungslos funktioniert", erklärt das Münchner Baureferat der AZ auf Anfrage. "Nächste Woche kommt eine Fachfirma und installiert einen kontaktlosen Schalter, damit wird die Störanfälligkeit behoben".

Von dem Schalterproblem bekommen die Zuschauer unten auf dem Marienplatz nichts mit. Mit dem händisch gedrückten Knopf drehen die Schäffler ihre Runden wieder ohne Probleme. Die Ritter waren von dem Problem gar nicht betroffen.

Das Glockenspiel am Münchner Rathaus ist eine beliebte Touristen-Attraktion. © IMAGO/Ulrich Wagner

Schiefe Töne und Schmorbrand – immer wieder mal Probleme

Seit 1908 läuft im Münchner Rathaus das Glockenspiel, seitdem kam es immer wieder mal zu Problemen und Störungen. Im Frühjahr 2024 waren die 43 Glocken des Musikspiels verstimmt und fielen bis zur Reparatur durch schiefe Töne auf. Im Frühjahr 2021 musste das Glockenspiel zum Teil saniert werden. Am 10. Februar 2018 kam es zu einem Schmorbrand im Sicherungs- und Steuerungskasten, der von der Feuerwehr gelöscht werden musste.

Das Glockenspiel beginnt täglich um 11 und 12 Uhr. Von März bis Oktober ist es zusätzlich um 17 Uhr zu sehen. Die Melodien, die dabei zu hören sind, wechseln jeden Monat.

Zudem gibt es täglich um 21 Uhr das Nachtspiel: Statt Ritter und Schäffler treten dann Nachtwächter und Engel auf, und das Münchner Kindl wird mit dem Nachtwächterruf aus Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" und dem Wiegenlied von Johannes Brahms in den Abend begleitet.

Nur am Karfreitag bleibt das Glockenspiel den ganzen Tag stumm.