Panne am Marienplatz: Christkind bekommt abends nasse Füße

Eine Panne an einem Hydrant löst eine Überschwemmung aus.

Eine Panne am Christkindlmarkt löst eine meterhohe Wasserfontäne aus. (Symbolbild)

picture alliance / Andreas Gebert/dpa Eine Panne am Christkindlmarkt löst eine meterhohe Wasserfontäne aus. (Symbolbild)

Der Christkindlmarkt am Marienplatz hat einen unerwartet nassen Auftakt erlebt. Am späten Dienstagabend schoss plötzlich eine mehr als sechs Meter hohe Fontäne vor dem Rathaus in die Luft.

Meterhohe Fontäne am Christkindlmarkt

Das Wasser kam aus einem Hydranten, wie Radio Gong zuerst berichtete. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab - das Wasser wurde abgedreht. Trotzdem dürften Tausende Liter ausgelaufen sein. Grund für den Vorfall war nach Polizeiangaben offenbar ein Bedienungsfehler.

Über den Hydranten werden die Buden am Christkindlmarkt mit Wasser versorgt. Größerer Schaden ist offenbar nicht entstanden - auch das Wasser fließt wieder ganz normal. Das Christkind muss also keine Sorge haben, dass es auch die nächsten Tage nasse Füße bekommt.