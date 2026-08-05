Paketpost-Areal: Klage soll Büschl-Türme stoppen

Der Verein Hochhaus Stop will das umstrittene Hochhaus-Projekt am Paketpost-Areal in Neuhausen nun über eine Klage kippen – und hat dafür prominente Unterstützung. Wie das klappen soll...

Zu hoch und zu dicht sind dem Verein Hochhaus Stop die Pläne für das Paketpost-Areal. Sie will nun gerichtlich gegen das Projekt vorgehen.

Seit 30. Juni ist es offiziell: Die Hochhaustürme auf dem Paketpost-Areal in Neuhausen werden gebaut. Der Bebauungsplan für das umstrittene Projekt ist an diesem Tag in Kraft getreten. Der Stadtrat hatte bereits im November 2025 grünes Licht gegeben.

Was ebenfalls an diesem Tag in Kraft trat, ist eine einjährige Frist, um gegen das Projekt zu klagen – und genau das strebt nun der Verein Hochhaus Stop an, der seit Jahren gegen die Türme kämpft.

Das Ziel: den Bebauungsplan kippen lassen

Die beiden Vorsitzenden, der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper und der ehemalige SPD-Stadtrat Wolfgang Czisch, sowie Alt-OB Christian Ude und der ehemalige Chef der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung Bernd Schreiber erklärten am Mittwoch, man werde eine Normenkontrollklage vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof unterstützen.

Ziel ist, den Bebauungsplan für unzulässig zu erklären, wie es in der Vergangenheit etwa bei der Tierklinik der Fall war – und das Projekt damit zu kippen. Wir ziehen damit „die Notbremse“, so Brannekämper, „gegen Herrn Büschl und das Planungsreferat, das mit diesem Bebauungsplan den Boden der seriösen Stadtplanung verlassen hat.“

Gravierende Mängel bei Lärm, Verkehr und Grundwasser

Selbst klagen können die Hochhaus-Gegner nicht, sondern nur betroffene Eigentümer aus dem Umfeld des Areals oder Verbände, etwa aus dem Bereich Naturschutz. Mit solchen sei man bereits im Gespräch, so Czisch. Man plane, die Klage zum Ende des Jahres einzureichen. Betroffen seien diese etwa durch Mängel im Bebauungsplan beim Lärmschutz, Verkehr und beim Thema Grundwasser, durch die bis zu 50 Meter tiefen Fundamente. Er sei nach persönlicher Durchsicht „zutiefst überzeugt, dass es unverantwortlich ist, diesen Bebauungsplan weiter durchzuführen“, so Czisch.

Die Vorbehalte von Hochhaus Stop gegen das Projekt sind aber noch weit umfassender. Nicht nur stört man sich bekanntermaßen an der Veränderung der Altstadtsilhouette.

Das Gegenteil von klimagerechtem Bauen

Brannekämper sprach von einem „ökologischen und städtebaulichen Sündenfall“. Er mahnte an, gerade jetzt sei klimagerechtes Bauen das Gebot der Stunde. Der Bau von 156 Meter hohen Wolkenkratzern in einem Hitzehotspot der Stadt und die extrem dichte Bebauung des gesamten Areals seien aber das genaue Gegenteil.

Zudem wird kritisiert, die Stadt komme dem Investor zu stark entgegen. Nicht nur habe sie ihm ein extrem hohes Baurecht eingeräumt, das eine geschätzte Brutto-Werststeigerung von 418,7 Millionen erfülle. Obendrein habe sie ihm gestattet, die Sanierungskosten für die denkmalgeschützte Paketposthalle auf seine Abgabe im Rahmen der sozialgerechten Bodennutzung (Sobon) zu verrechnen. Damit spare er sich die Sanierungskosten. Die Sobon aber werde auf diese Weise zweckentfremdet, die Stadt und damit die Allgemeinheit bleibe auf den Folgekosten für Infrastruktur sitzen. Ude kritisierte, die Sobon würde damit „erstmals der Vermögenssteigerung des Eigentümers dienen“.

Entsteht hier ein sozialer Brennpunkt?

Und nicht nur das: Im dritten, dem kleinsten Turm, einem reinen Wohngebäude mit 19 Stockwerken, sollen laut der Turm-Gegner ausschließlich Sozialwohnungen untergebracht werden. Dies sei eine „dreiste Abkehr“ vom jahrzehntelang bewährten Prinzip der Münchner Mischung, mit der eine soziale Durchmischung von Wohngebieten gewährleistet werden soll. Es sei zu befürchten, dass hier ein sozialer Brennpunkt entsteht, so Brannekämper und Ude.

Investor kann trotz Klageandrohung mit dem Bau beginnen

Klar ist: Eine solche Klage hat für das Projekt keine aufschiebende Wirkung. Beklagt wäre zwar die Stadt, hauptsächlich betroffen jedoch Investor Büschl. Wie dieser mit der durch die Klage eventuell entstehenden Unsicherheit umgehe, sei seine Entscheidung als Unternehmer, so die Hochhaus-Gegner.

Die Büschl-Gruppe zeigte sich in einer ersten Stellungnahme gegenüber der „SZ“ gelassen. Man werde das Projekt planmäßig und dem geschaffenen Baurecht entsprechend verwirklichen. Demnach wäre Ende 2027 oder 2028 Baubeginn.