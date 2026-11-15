"Otti Fischer, Christian Tramitz und ich haben da gekellnert": Charles M. Huber über das alte München

Schauspieler, Ex-Bundestagsabgeordneter, Weltenbürger: Charles M. Huber erzählt, wie ihn München und Niederbayern geprägt haben, spricht über Gentrifizierung, Rassismus, politische Veränderungen – und warum er trotz aller Brüche mit seiner Heimatstadt noch nicht fertig ist.

"Vielleicht sehnt sich jeder, der hier lebt, nach einem gewissen Maß an Ordnung und Verlässlichkeit", sagt Charles M. Huber im Interview mit der AZ. Aber auch viele amüsante Anekdoten aus dem alten München verrät er.

Charles M. Huber ist Schauspieler, Autor und ehemaliger Politiker. Ein Gespräch über seinen Münchner Lieblingsort, Abende mit Absturzgefahr im Bermudadreieck und die eigene Bekanntheit.

AZ: Herr Huber, Sie sind ein echter Münchner, in Niederbayern aufgewachsen und haben an vielen Orten der Welt gelebt. Was bedeutet Ihnen München heute?

CHARLES M. HUBER: Ich denke, dass viele Münchner, welche zum Teil oder ganz im Ausland leben, irgendwann Heimweh bekommen. Warum, weiß keiner so genau. Da kommen sicher viele Gründe zusammen. Alte Freunde, Lokale, Erinnerungen, die Luft, die Umgebung.

Was macht München für Sie so besonders?

München ist eine stabile Stadt. Hier lauert nicht das Ungewisse, wie in vielen anderen Städten Europas, welche vielleicht einen etwas abenteuerlicheren Auftritt haben. Hier wirkt alles etwas ausgeglichener, saturierter. Vielleicht sehnt sich jeder, der hier lebt, nach einem gewissen Maß an Ordnung und Verlässlichkeit. Das bietet München einfach. Chaos kostet Zeit. Und Zeit ist mehr und mehr ein kostbares Gut, egal ob aus privater oder aus wirtschaftlicher Sicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand in den Siebzigern über Zeitmanagement geredet hätte.

Gibt es einen Ort in München, mit dem Sie besonders schöne Erinnerungen verbinden und an den Sie bis heute gerne zurückkehren?

Viele. Den alten Friedhof in der Nähe vom Josephsplatz, wo ich immer joggen ging. Und natürlich das Schumann’s. Das hat einen ganz besonderen Charakter, was sicher am Inhaber, an seinem Wesen, seinem rustikalen Charme und seinem Anspruch liegt. Dort trafen sich schon immer die Kulturschaffenden. Schauspieler, Regisseure, Schriftsteller, Produzenten und sonstige Größen. Schon als Charles in Harry’s Bar tätig war – später dann in seinem eigenen Laden im Campari-Haus. Außerdem: Als großer Boxfan träumt er immer noch davon, dass er mich irgendwann einmal doch noch k.o. schlagen kann. Aber es können ja nicht alle Träume wahr werden (lacht).

Interview am Tresen: Charles M. Huber im Gespräch mit AZ-Reporter Reinhard Franke. © Sigi Müller

Die Gegend um Schelling- und Adalbertstraße nannten wir Bermudadreieck"

Und wo haben Sie früher mit Ihren Schauspielerkollegen die Nächte verbracht?

Die Gegend um die Türken-, Schelling- und Adalbertstraße, welche wir früher das Bermudadreieck nannten – aufgrund der großen Absturzgefahr (lacht). Das war damals praktisch die Schauspielerbörse. Die vielen Cafés und Bierkneipen wie der Alte Simpl, das Atzinger oder das Café, das mittlerweile einen anderen Namen trägt. Dort hat man sich regelmäßig getroffen, ausgetauscht und hin und wieder auch ein Glas zusammen getrunken (lacht). Otti Fischer, Christian Tramitz, Gerd Silberbauer und ich haben da drin Anfang der Achtziger gekellnert. Da waren wir alle: Heiner Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, Ulli Stark, der Regisseur, und viele andere Kollegen. Dort begann praktisch unsere Karriere. Da, wo ich früher das erste Weißbier trank, trinke ich heute immer meinen ersten Espresso.

München gilt als weltoffen, tolerant und zugleich traditionsbewusst. Haben Sie die Stadt immer so erlebt?

Das eine schließt das andere ja nicht aus. Tradition stärkt den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Offenheit – da hat sich in München in den vergangenen zehn Jahren sehr viel getan. Die Stadt war zwar immer irgendwie international, aber mehr im Sinne eines Touristenmagneten. Heute wollen viele, die München einmal besucht haben, in München leben. Mittlerweile gibt es hier auch mehr junge Menschen anderer Hautfarbe als früher. Viele davon sind hier auch geboren.

Doch München hat durch die steigenden Mieten auch etwas von seinem ursprünglichen Charakter verloren.

Durch die Gentrifizierung gibt es im Zentrum aber praktisch keine sogenannten Arbeiterviertel mehr, wie Giesing oder die Schwanthalerhöhe, wo auch meine älteste Tochter wohnt. Fast alle Wohnungen wurden renoviert und modernisiert. Auf der einen Seite ist das gut – auf der anderen Seite kann sich so eine Wohnung nicht mehr jeder leisten.

"Es sind viele Menschen aus ganz Deutschland hergezogen"

Was zieht heute so viele junge Menschen nach München?

Die Menschen reisen, fliegen mehr. Und manche entdecken dadurch auch München – oder sehen irgendwelche Clips vom Englischen Garten auf TikTok, finden es cool und wollen hier studieren. Dass die Menschen heute weniger direkt miteinander kommunizieren als früher, ist ein Nachteil dieser Entwicklung. Selten, dass man jemanden noch anspricht, den man nicht kennt.

Mit Dominik Krause hat München einen neuen Oberbürgermeister. Zeigt sich darin auch, wie sehr sich die Stadt verändert hat?

Viele Menschen sind zum Teil auch aus anderen Teilen Deutschlands zugezogen, haben ihre politische Überzeugung mitgebracht und entsprechen somit nicht mehr in Gänze dem konservativen, alteingesessenen Münchner Wählerprofil. Somit gibt es keinen Automatismus an der Wahlurne mehr. Der Dialekt verschwindet. Die Ur-Münchner werden immer weniger. Das verändert Kommunikation, den Auftritt, die Inhalte. OB Krause hat das verstanden. Ansonsten: Mal schauen, was kommt.

Der Einsatz von niederbayrischer Härte

Sie sind als Sohn einer Deutschen und eines senegalesischen Diplomaten in Bayern der 1960er-Jahre aufgewachsen. Wie war das damals für einen kleinen Jungen, der anders aussah als die meisten anderen Kinder?

Ich habe durch meine Mutter und meine Großeltern eine ganz deutsche Geschichte in Niederbayern. Als ich mit neuneinhalb Jahren in einen Münchner Vorort kam, fiel ich natürlich nicht nur wegen meiner Hautfarbe auf, sondern vor allem wegen meines niederbayerischen Dialekts! Wenn es hieß: "Karli, lies mal vor", haben schon alle gespannt darauf gewartet, um sich darüber kaputt zu lachen. Später, als Heranwachsender, musste ich manchen schwierigeren Situationen mit einer Portion niederbayrischer Härte begegnen.

Wie sind Sie eigentlich zur Schauspielerei gekommen?

Wir, die sogenannten Babyboomer, haben uns mit Nietzsche, Hölderlin und anderen Schriftstellern auseinandergesetzt. Auch mit Karl Marx. Später in der Theaterliteratur mit Beckett, Artaud, Peter Brook und Stanislawski. Wir und die Schauspieler und Regisseure von damals wollten die Welt verändern. Ein Freund nahm mich dann einmal zu einem Theater-Ensemble mit, das sich immer am Samstagvormittag in Schwabing traf. Das war der Anfang. Dort sagte irgendwann einmal der Lehrer zu mir: "Charles, sprich das ‚a‘ nicht so wie bei ‚Radlermaß‘." Ich war wieder einmal dialektauffällig.

Mit Ihrer Rolle als Henry Johnson in ‚Der Alte‘ wurden Sie einem Millionenpublikum bekannt. Ein Erfolg, der auch das Leben Ihrer Familie verändert hat.

Natürlich hat die Rolle das Leben, die Menschen um mich herum verändert. Aber ich konnte meinen Kindern einen anderen Start ins Leben ermöglichen, als das bei mir der Fall war. Das war mir sehr wichtig. Sie haben alle akademische Abschlüsse und sind in der Medizin, der Informatik, im Tech-Bereich und der internationalen Finanzwelt tätig. Als Seriendarsteller verdiente man auch gutes Geld. Aber die Freude des Erfolgs kann man nur mit ganz wenigen Menschen teilen.

Ist unsere Gesellschaft heute tatsächlich offener und toleranter als früher?

Ja. Und: Rassismus gibt es auch in anderen Kulturen und Ländern, in manchen auch viel stärker als bei uns. Bloß spricht dort keiner darüber – es ist da sozusagen „Common Sense“. Was die Migranten in Deutschland anbelangt: Die meisten von ihnen sind rechtschaffene Menschen. Diesen sollte und darf man die Möglichkeiten eines beruflichen und sozialen Aufstiegs nicht verweigern. Mit kriminellen Zuwanderern sollte man meines Erachtens härter umgehen. Ein sicheres Deutschland für alle sollte hier vor einem sicheren Herkunftsland für Schwerstkriminelle Vorrang haben.

"Bei der Union haben mir anfangs alle die Hand geschüttelt"

Sie haben "Lower Bavaria" auf Ihren Unterarmen tätowiert. Was bedeutet das?

Die Idee kam mir, weil ich 1999 eine Regieausbildung in New York gemacht hatte. Da gibt es ein Viertel, das heißt Lower East Side. Lower Bavaria ist Niederbayern auf Englisch. Ich fand das irgendwie gut. Hat garantiert nicht jeder.

Wie hat man in der Union im Bundestag auf einen Schauspieler reagiert?

Die Kollegen von der Union kamen fast alle zu mir, um mir die Hände zu schütteln, und haben sich sehr gefreut, dass ich nun im Bundestag und einer von ihnen bin. Viele hatten mich zu Gesprächen in ihre Wahlkreise eingeladen. Das hörte dann auf, als ein Journalist schrieb: "Warum muss man dem Charles Huber immer die Hände schütteln?" Danach traute sich keiner mehr.

Sie haben einige Jahre im Senegal gelebt, dem Heimatland Ihres Vaters. Eine Erfahrung, die Sie sicherlich geprägt hat.

Den Zugang zu meiner anderen Kultur hatte ich schon lange gefunden. Dann, als Berater des damaligen Präsidenten Macky Sall – das war nach meiner Zeit im Bundestag – bekam ich auch einen noch etwas tieferen Einblick, wie Politik in afrikanischen Staaten funktioniert.

"Im Senegal habe ich zwei Schulen gebaut"

Sie haben im Senegal aber auch ganz persönlich etwas bewegt.

Ich habe im Senegal zwei Schulen gebaut, die letzte ist ein Gymnasium für 1000 Kinder. Zweimal habe ich eine Gruppe Kinder vom Münchner Waisenhaus in mein Haus eingeladen. Ich habe ihnen Land und Kultur gezeigt. Das hatte eine sehr positive Wirkung.

Im Dezember werden Sie 70 Jahre alt. Wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken: Sind Sie mit dem Menschen zufrieden, der Sie geworden sind?

Ich bin noch gesund, mache viel Sport. Passt alles. Meine Kinder sagen mir: „Dad, du musst niemandem mehr etwas beweisen.“ Aber irgendetwas wird mir sicher noch einfallen. Interview: Reinhard Franke