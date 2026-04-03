Ostern in München: Ideen für einen entspannten Feiertag

Ein bisserl was anderes: Die AZ zeigt Ihnen, was an Ostern abseits von Brunch noch so geboten ist.

Ostern in München: Zwischen Eiersuche, Brunch und Spaziergang – ein Osternest in den Isar-Auen macht Lust auf frühlingshafte Entdeckungstouren. Und davon gibt es in der Stadt reichlich.

Ostereiersuche, dann Brunch mit der Familie und danach noch ein ausgiebiger Spaziergang zum Verdauen. So oder so ähnlich dürften die Osterfeiertage in vielen Münchner Haushalten aussehen.

Wer die Tage anders verbringen möchte, findet auf dieser Seite ein paar Anregungen. Etwa eine Ostereiersuche in der Archäologischen Staatssammlung oder auf der Burg Grünwald. Auf letzterer können sich Ritter- und Karl-Valentin-Begeisterte gleich noch die Ausstellung "Karl Valentin und die alten Rittersleut" anschauen.

Ostern in München: Kükenzählen in Hellabrunn, Gondeln auf dem Nymphenburger Kanal und Eiersuchen im Burghof

Tierfreunde können im Tierpark Hellabrunn Holzhasen und -Küken zählen. Im Neuperlach findet am Ostermontag ein Familientag statt, inklusive Kinderschminken und Mitmachspiele.

Für einen gemütlichen Feiertag bietet sich eine Fahrt mit den Gondeln auf dem Nymphenburger Kanal an. Wer es traditionell mag, findet auf dieser Seite auch eine Auswahl an Messen.

Genießen Sie die freien Tage und lassen Sie sich den Oster-Brunch schmecken. Frohe Ostern wünscht Ihnen die AZ!

Englischer Garten und Burg Grünwald: Lustige Eiersuche

Hier war der Osterhase früh dran: In der Archäologischen Staatssammlung am Englischen Garten (Lerchenfeldstr. 2) hat der Frühlingsbote ein paar Eier im Museum versteckt, die es von Samstag bis Montag zu finden gilt. Kleine, große, bunte Eier finden sich zwischen den Ausstellungsobjekten. An der Kasse gibt es einen Zettel zum Zählen samt Anleitung. Wer alle findet, erhält eine kleine Belohnung.

Da hat der Osterhase wohl was verloren. © Hannes P. Albert (dpa)

Auch auf der Burg Grünwald (Zeillerstr. 3) scheint der Osterhase ein paar Eier verloren zu haben. Gesucht werden kann dort Sonntag und Montag. Die sind wiederum aus Schokolade und im Burghof und im Museum versteckt. Wer eins findet, darf’s behalten – und aufessen. Ostersonntag und -montag sind beide Häuser geöffnet.

Tierpark Hellabrunn: Oster-Rallye

Ob als Paar, mit Freunden oder der ganzen Familie: Der Tierpark eignet sich ohnehin immer als Ausflugsziel. Rund um die Ostertage hat sich Hellabrunn noch etwas Besonderes überlegt: die Oster-Rallye. In ausgewählten Tieranlagen sind Holz-Silhouetten von Ostereiern und -hasen und Küken versteckt. Die gilt es zu entdecken und zu zählen.

Solche Figuren gilt es bei der Rallye zu finden. © Hellabrunn

An den Kassen gibt es Teilnahmekarten, auf denen gilt es, die richtige Anzahl der Holzformen zu notieren. Wer die korrekte Anzahl einträgt und in die Boxen an den Ausgängen wirft, nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem Gutscheine für den Tageseintritt, eine offene Führung und eine große Familienjahreskarte. Sonntag und Montag bietet der Tierpark außerdem von 9 bis 11 Uhr ein Osterfrühstück im Hauptrestaurant an. Eine Reservierung wird empfohlen.

Tierparkstraße 30, Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr

Neuperland: Für Familien

Am Ostermontag lädt das Stadtteilprojekt "Neuperland" Familien zu einem fröhlichen Oster-Tag ein. Dort gibt es Mitmachspiele für Kinder, Kinderschminken, kleine Wettbewerbe und jede Menge Spaß für Groß und Klein. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Schminken: Für Kinder oft besonders lustig. © KerstinxKokoska (www.imago-images.de)

Hanns-Seidel-Platz 1. 15-18 Uhr. Teilnahme ist kostenlos

Nymphenburger Schlosspark: Über den Kanal gondeln

Seit Freitag bringen die Gondoliere Maximilian Koch und sein Sohn Maximilian Maria wieder venezianisches Flair in die Gartenanlage im Nymphenburger Schlosspark.

Schon seit Freitag ist die Gondel wieder im Schlosspark Nymphenburg unterwegs. © Maximilian Denuel

Die venezianische Gondel ist bei schönem Wetter bis Ende Oktober freitags von 12.30 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr unterwegs. Acht Personen können jeweils mitfahren. Fahrten an anderen Tagen sind nach Vereinbarung möglich.

Eine halbstündige Fahrt kostet 15 Euro pro Person, Kinder unter sieben Jahren fahren kostenlos. Exklusive Buchungen sind ab 75 Euro möglich.

Burg Grünwald: Karl-Valentin-Ausstellung

Die Burg Grünwald mit ihrer wechselvollen Geschichte diente dem Komiker Karl Valentin (1882–1948) als Rückzugsort und Inspiration für sein bekanntes Spottlied "Ja, so warn’s, die altn Rittersleut". Bis heute wird der allseits bekannte Klassiker gesungen und fortgedichtet.

Karl Valentin als Ritter. © Theaterwissenschaftliche Sammlung, Universität zu Köln

Die Ausstellung "Karl Valentin und die alten Rittersleut" greift die Faszination auf, die Uniformen, Ritter und Mittelalter auf Karl Valentin und seine Partnerin Liesl Karlstadt während ihres gesamten künstlerischen Lebens ausgeübt haben. Ein Ausflug sowohl für Karl-Valentin- als auch für Ritterfans.

Zeillerstr. 3. Dauer- und Sonderausstellung Mi. bis So. 5 Euro (ermäßigt 2,50 Euro)

Messen: Gottesdienste zum Osterwochenende

Folgende Messen finden unter anderem am Osterwochenende statt:

Karsamstag

• 9 Uhr, Frauenkirche: Karmette mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx; Musik: Tomás Luis de Victoria (1548-1611): Responsorien u. a. Capella Cathedralis

• 21 Uhr, Heilig-Geist-Kirche: Feier der Osternacht mit Segnung des Osterfeuers vor dem Eingang Viktualienmarkt, Lichtfeier, Wortgottesdienst und Speisensegnung

Die Decke der Heilig-Geist-Kirche. © IMAGO (www.imago-images.de)

Ostersonntag

• 5 Uhr, St. Ursula: Feier der Osternacht mit Speisensegnung. Segnung des Osterfeuers auf dem Kirchplatz, Osternachtliturgie, Kantoren- und Gemeindegesänge, Orgelnachspiel: Georg Friedrich Händel "Halleluja".

• 10 Uhr, Frauenkirche: Feierliche Bischofsmesse mit Kardinal Reinhard Marx. Musik Joseph Haydn (1732-1809): Missa in C „Mariazeller Messe“; Gregorianischer Introitus „Resurrexi“

• 10 Uhr, St. Matthäus (evangelisch): Festgottesdienst mit Hl. Abendmahl mit Landesbischof Kopp, Pfarrerin Dr. Bäumer, Pfarrer Dr. Roth

Ostermontag

• 11 Uhr, Heilig-Geist-Kirche: Festamt

• 11.30 Uhr, Bürgersaalkirche: Hl. Messe mit Predigt

• 17.15 Uhr, Frauenkirche: Vesper mit einstimmigen Vespergesängen