Osterhasen-Aktion in München: Hier hat der Hase was versteckt

Wer an Ostern gar nicht genug von der Eiersuche bekommen kann, wird diese Aktionen lieben! Hier wird nicht nur gesucht, sondern auch gerätselt, gespielt und entdeckt. Und wer etwas Gutes tun möchte, kann die Alzheimer Forschung Initiative e. V. durch den Kauf eines Edeka-Weihnachtshasen unterstützen!

München - Ostern steht vor der Tür und auch in diesem Jahr gibt es in München wieder einige tolle Osteraktionen. Wer noch Platz im Osternest hat, sollte auf jeden Fall bei Edeka vorbeischauen. Hier gibt es Schokohasen für den guten Zweck!

Edeka: Weihnachtshasen für die Alzheimer-Forschung

Die Supermarkt-Kette Edeka hat sich für dieses Osterfest etwas ganz besonderes ausgedacht und macht sich für das Thema Alzheimer stark.

Mit dem Weihnachtshasen (Einem Schokoosterhasen mit Weihnachtsmannmütze) will Edeka mehr Aufmerksamkeit für die Demenz-Erkrankung schaffen, von der mehr als 1,2 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Die besonderen Schokohasen gibt es bei Edeka. Pro Hase geht 1€ an die Alzheimer Forschung Initiative e. V..

FC-Bayern: Ostereiersuche mit Berni und Mia in der Allianz Arena

Am Sonntag, 9. April, heißt es im FC-Bayern-Museum: Rätsel lösen und Ostergeschenke suchen. Der FC Bayern hat sich eine Osteraktion für die ganze Familie einfallen lassen. Gemeinsam können Groß und Klein in der Ausstellung Rätsel lösen und Ostereier finden.

Das lassen sich natürlich auch die Maskottchen Berni und Mia nicht entgehen. Die beiden Fußballbegeisterten Bären werden den ganzen Tag über immer wieder für Erinnerungsfotos bereit stehen. Wer das volle Fußball-Erlebnis möchte, kann den Besuch des Museums noch um eine Tour der Allianz-Arena erweitern.

Spannende Osteraktionen am Münchner Flughafen

Am Ostermontag, 10. April, herrscht auch am Münchner Flughafen Osterstimmung. Von 13 bis 16:30 Uhr kommen Kinder im Besucherpark voll auf ihre Kosten. Auf dem Abenteuerspielplatz und dem Mini-Airport können sich die Kleinen so richtig austoben.

Der Osterhase hat natürlich auch einige süße Überraschungen versteckt, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Außerdem wird es diverse Aktionen geben. Um 14, 15 und 16 Uhr bekommen die Besucher in den geführten Airport-Live-Touren einen spannenden Blick hinter die Kulissen.