Ostbahnhof: Betrunkener mit Schreckschusspistole und Messer sorgt für Polizeieinsatz

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend für einen Einsatz der Bundespolizei am Münchner Ostbahnhof gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Beamten gegen 21.35 Uhr von einer aufmerksamen Person darüber informiert, dass sich am Busbahnhof ein Mann aufhält, der offenbar eine Pistole sichtbar am hinteren Hosenbund trug.

Aufgrund dieser Information forderten die Beamten Unterstützung an und begaben sich auf die Suche nach der erwähnten Person. Bereits wenige Minuten später konnte der Mann am Busbahnhof angetroffen werden. Der Verdächtige, ein 42-jähriger Kroate aus München, wurde von der Polizei fixiert und die augenscheinlich echte Pistole abgenommen.

Betrunkener führt Pistole und Messer mit sich

Die Waffe entpuppte sich als Schreckschusspistole, die der 42-Jährige samt sieben Knallkartuschen (Kaliber 9 mm) in einem Holster mit sich führte. Auf dem Revier stellten die Beamten fest, dass die Waffe erlaubnisfrei erworben werden kann, für das Führen in der Öffentlichkeit allerdings ein kleiner Waffenschein erforderlich ist.

Diese Schreckschusspistole und dieses Messer führte der 42-Jährige bei sich. © Bundespolizei

Diesen und einen Ausweis konnte der 42-Jährige zwar vorlegen, da er aber, mit 1,22 Promille, unter Alkoholeinfluss stand, wurde aus Sicherheitsgründen Waffe und Munition präventiv sichergestellt und die zuständige Waffenbehörde informiert.

Neben der Schreckschusspistole führte der Kroate auch noch ein Einhandmesser bei sich, womit er gegen das Waffengesetz verstoßen hatte, auch dieses wurde von der Polizei einbehalten.