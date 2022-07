Orthopädische Hundebetten von Petlando

Seit einigen Jahren wächst das Bewusstsein für orthopädische Hundeschlafplätze und so langsam finden sie auch im deutschen Markt immer mehr Aufmerksamkeit.

Was unterscheidet ein orthopädisches Hundebett von einem „normalen” Körbchen?

Orthopädische Schlafplätze unterscheiden sich auf den ersten Blick kaum von anderen Hundebetten. Der wesentliche Unterschied befindet sich im Inneren, denn die orthopädische Liegefläche besteht oft aus einem Zweischichtsystem. Die erste Schicht bildet z.B. Viskoschaum, der sich der Körperform perfekt anpasst.

Die zweite Lage wird z.B. mit einem PU-Schaum zur Stabilisierung gefüllt. Diese Materialien sind dazu in der Lage, das Gewicht Ihres Hundes auf eine größtmögliche Fläche zu verteilen und so wohltuende Entlastung zu schenken. Davon profitieren vor allem Wirbelsäule, Hüften, Ellenbogen- und die Schultergelenke Ihres Tieres.

Nur mit erholsamen Schlaf so richtig ausgeglichen

Ist ein orthopädisches Hundebett für alle Hunde sinnvoll?

Wer kennt das Phänomen nicht von der eigenen Matratze: Wenn wir auf einem unbequemen, durchgelegenen Modell schlafen, fühlen wir uns am nächsten Morgen wie gerädert. Und wenn wir dann nicht in absehbarer Zeit unsere Schlafunterlage ändern, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir es nach kurzer Zeit mit Rücken- und Gelenkschmerzen zu tun bekommen.

Genauso verhält es sich auch bei Vierbeinern aller Altersklassen. Egal ob Welpe oder betagter Senior – auch Ihr Haustier fühlt ich nur mit einem erholsamen Schlaf so richtig wohl und ausgeglichen. Unterstützen Sie also seinen Schlaf und seine Gelenke mit einem passenden Bett.

Nicht jeder Schlafplatz für jeden Vierbeiner geeignet

Was gibt es beim Kauf eines Hundebettes zu beachten?

Es scheint so viele verschiedene Hundebetten wie Hunderassen zu geben. Doch nicht jeder Schlafplatz ist für jeden Vierbeiner geeignet. Als wichtigstes Kriterium beim Bettenkauf ist die Größe zu beachten. Achten Sie darauf, dass das Bett groß genug ist, sodass sich Ihr Vierbeiner gemütlich ausstrecken kann. Auch sollten die Seitenwände eine angenehme Höhe haben, sodass insbesondere Hunde mit Gelenkbeschwerden ohne große Anstrengung in ihr Bett kommen. Auch eine rutschfeste Unterseite unterstützt beim Ein- und Ausstieg.

Wie vermutlich alle Hundebesitzer wissen, bringt ein Hund zwangsläufig Schmutz mit ins Haus und damit auch in seinen Schlafplatz. Die Bezüge sollten also besonders leicht zu reinigen sein.

Die Vorteile der orthopädischen Hundebetten von Petlando:

Orthopädische Liegefläche

Optimale Druckentlastung der Wirbelsäule

Füllung passt sich optimal der Körperform an

In verschiedenen Größen erhältlich

Bezug abzieh- und waschbar

Petlando – Quality Meets Passion

Die ist ein junges Familienunternehmen, das den Markt für Tierzubehör mit frischen Ideen und modernen Konzepten aktiv mitgestaltet. Zu unseren Produkten gehören, neben Betten, auch Geschirre, Leinen, Trainingsartikel, Näpfe, Hygieneartikel und Spielzeug für Hunde und Katzen. Neben ausgesprochen hohem Qualitätsanspruch ist uns auch modernes Design, das in jede Umgebung passt, besonders wichtig. Damit wollen wir Sie und Ihr Haustier glücklich machen, denn wir finden, mit weniger sollte man sich nicht zufriedengeben. Sie finden unser großes Produktsortiment beim Fachhändler in Ihrer Nähe.

