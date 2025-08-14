AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Betrunken und orientierungslos: Polizei sucht mit Drohne und Tauchern nach Vermisstem

Betrunken und orientierungslos: Polizei sucht mit Drohne und Tauchern nach Vermisstem

Eine Freundesgruppe verbringt den Abend an der Isar in München. Einer von ihnen muss aufs Klo und verlässt seine Kumpels. Doch er kehrt nicht mehr zurück.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Einsatzkräfte suchten mehrere Stunden nach dem jungen Mann. (Symbolbild)
Die Einsatzkräfte suchten mehrere Stunden nach dem jungen Mann. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Ein orientierungsloser Betrunkener, der den Weg zu seinen Freunden nicht zurückfand, hat an der Isar in München eine Suchaktion der Polizei ausgelöst. Der 23-Jährige war zuvor mit seinen Kumpels am Flauchersteg unterwegs, als er seine Notdurft verrichten wollte und sich von der Gruppe entfernte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dabei ließ er seine persönlichen Gegenstände bei seinen Freunden zurück und verschwand.

Mann irrt betrunken in München umher: Polizei muss helfen

Als er nach einiger Zeit nicht zurückkam, riefen seine Freunde am Mittwochabend die Polizei. Da der junge Mann auch in die Isar hätte fallen können, wurde unter anderem mit Tauchern und einer Drohne nach ihm gesucht. Nach ein paar Stunden fand dann eine Polizeistreife den 23-Jährigen in einer Grünanlage. Er hatte den Angaben nach die Orientierung verloren und war dann eingeschlafen.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.