Open-Air-Kino in München: Kino, Mond & Sterne startet wieder

Kino, Mond und Sterne startet wieder! Am 10. Juni öffnet das Open-Air-Kino im Westpark. Alle Infos.

München - Am kommenden Freitag (10. Juni) öffnet das Kino, Mond & Sterne wieder. Wie jeden Sommer will Münchens ältestes Open-Air Kino an der Seebühne im Westpark seinem Publikum ein breitgefächertes Programm bieten.

Gleich zum Start zeigen die Macher mit dem 007-Film "Keine Zeit zu sterben" einen echten Kracher. Am Samstag folgt der Oscar nominierte Filmtipp "Licorice Pizza", ehe es am Sonntag mit "Kaiserschmarrndrama" humorvoll-bayerisch wird.

Karten können online oder an einigen Vorverkaufsstellen gekauft werden – diese sind folgende:

KRIST TICKET am Marienplatz 1. UG

Mobile Service Point Karlsplatz/Stachus im 2. UG

Callshop Ostbahnhof, Orleansplatz 11

Restkarten sind täglich an der Abendkasse vor Ort (ab 19.30 Uhr) erhältlich.

Beginn des Films ist ab circa 21 Uhr, Karten kosten einheitlich neun Euro – nur Sonderveranstaltungen wie beispielsweise Double Features sind mit zwölf Euro etwas teurer.

Die Spielsaison endet heuer am 6. September.