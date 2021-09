Opel Corsa gewinnen: Coupon ausfüllen und mitspielen!

Der Opel Corsa von Auto Häusler, den die AZ Ende Oktober verlost, kann auch am Freitag auf der Schwanthalerhöhe besichtigt werden.

Er gibt doch ein prima Bild ab, wie er da steht: der Opel Corsa von in der Farbe Jade Weiß. Als wir ihn am Samstag, Montag und Dienstag im OEZ präsentierten, sahen ihn sich zahlreiche Besucher genauer an – und warfen gleich ihren Coupon ein, um an unserer Verlosung Ende Oktober teilzunehmen.

Am Samstag und Anfang der Woche war der Opel Corsa im Untergeschoss des OEZ zu sehen. © Rico Güttich

Ein kleines Geschenk für alle, die erraten, wo der Opel Corsa steht

Seit Donnerstag zeigen wir den Opel Corsa im Wert von circa 21.000 Euro an einem anderen Ort in der Innenstadt. Haben Sie schon erraten, wo er steht? Dann haben Sie sich möglicherweise schon das kleine Geschenk abgeholt, das an unserem Stand auf alle Besucher wartet. Allen anderen geben wir noch ein paar Tipps: Das urbane Stadtquartier, an dem das AZ-Team auf Sie wartet, gehört zur Schwanthalerhöhe, die bekanntlich nach dem Schöpfer der Bavaria benannt wurde, dem Bildhauer Ludwig Schwanthaler.

Der gründerzeitliche Ursprung des gesamten Viertels ist noch spürbar, ein großer Teil der Häuser stammt aus der Zeit des Kaiserreichs. Das Stadtquartier, an dem wir den Corsa präsentieren, sticht da heraus: Viele gläserne Fronten sind hier zu sehen, der Platz ist sehr modern. Die besagte Bavaria ist auch nicht weit entfernt. Und der erste Teil des Namens des weltberühmten Festplatzes, an dem die Bavaria steht, ist der Name des gesuchten Stadtquartiers.

Wenn Sie unser Team und den Opel Corsa dort gefunden haben, rufen Sie einfach: "Hallo, Auto-Liebling!" Dann erhalten Sie ein kleines Geschenk – solange der Vorrat reicht. Dort können Sie auch gleich den Coupon in unsere Boxen werfen, um an der Verlosung des Corsa teilzunehmen.

So klappt's vielleicht mit dem Opel Corsa-Gewinn: Coupon ausfüllen und in die Box am AZ-Stand werfen. Die Coupons können auch in den Filialen von Auto Häusler abgegeben werden oder Sie können diese auch direkt an die Abendzeitung schicken. © Rico Güttich

Die Gewinnspiel-Coupons auch bei Auto Häusler abgeben

Sie können die Coupons auch bei Auto Häusler abgeben und sich den Wagen dort näher ansehen. Das ist im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87 möglich, außerdem in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), Harlaching (Grünwalder Straße 31) und Neuaubing (Bodenseestraße 257), dazu in acht Filialen im Münchner Umland. Oder Sie schicken die Coupons an die Abendzeitung München, Garmischer Str. 35, 81373 München, Stichwort: "Münchens Auto-Liebling". Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober 2021 um 18 Uhr.

Online teilnehmen

Natürlich können Sie auch online Teilnehmen. Einfach einloggen oder kostenlos registrieren und auf "Teilnehmen" klicken. Schon sind Sie im Lostopf. Wir drücken die Daumen!