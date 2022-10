Omikron-Impfung: Besser kein Termin fürs Impfzentrum

Sie wollen sich gegen BA.4-5 impfen lassen? Warum Sie das lieber ohne Bayimco tun.

Menschen warten im Impfzentrum an der Messe München auf ihre Impfung. (Archivbild)

München - Einfach und schnell impfen lassen: Das klappt nicht immer. Zumindest nicht, wenn man sich vorher einen Termin im Impfzentrum geben lassen will. Dort ging es mit dem Varianten-Impfstoff etwas ruckelig los.

Probleme bei der Terminauswahl

Zunächst konnte man ihn bei der Terminvergabe gar nicht auswählen. Dann besserte das Vergabeportal Bayimco nach. Nun kann man sich bei der Terminauswahl festlegen und den Impfstoff von Biontech BA.4-5 auswählen. Nur: Wer dies tut, bekommt keine Termine angezeigt.

Es gibt genug Impfdosen

Oh weh, denkt sich da der willige Impfling. Ist das Vakzin denn schon wieder aufgebraucht? Nein, sagt das Gesundheitsreferat auf Nachfrage, derzeit habe man 14.000 Dosen von Comirnaty Omikron BA.4-5 zur Verfügung. Täglich gebe es knapp 1.000 mögliche Termine pro Tag am Impfzentrum.

Verweis ans Gesundheitsministerium

Warum die dann nicht angezeigt werden? "Die Stadt München hat bezüglich Bayimco nur die Möglichkeit, die Anzahl der Impf-Termine an den Impfstellen des Impfzentrums München freizugeben. Keiner dieser Termine ist an einen bestimmten Impfstoff gebunden", schreibt ein Sprecher des Gesundheitsreferats. Für Fragen zu Bayimco solle man sich an das bayerische Gesundheitsministerium werden.

Fehler liegt wohl bei der Stadt

Eine Sprecherin dort teilt der AZ mit, dass Impfzentren variantenspezifische Impftermine über die sogenannte Management-App von Bayimco freigeben können. "Sollten keine variantenspezifischen Termine vorgeschlagen werden, liegt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit daran, dass bisher keine variantenspezifischen Termine vom Impfzentrum freigegeben wurden", so die Sprecherin. Anders formuliert: Laut Ministerium liegt der Fehler bei der Stadt. Weil die keine Impftermine für BA.4-5 einstellt. Wohingegen die Stadt sagt: Würden wir ja, wir können aber nicht.

Klingt ein bisschen nach Posse? Durchaus. Vor allem, weil es die Gemeinde Haar etwa durchaus schafft, Bürgerinnen und Bürgern auch bei der Terminvergabe variantenspezifische Impftermine anzubieten.

Keine variantenspezifische Termine

Die Stadt München wählt eine andere Lösung: Und weist interessierte Impflinge per langer Texttafel (die einige vermutlich "wegscrollen") darauf hin, dass man keine variantenspezifische Termine ausgebe. Man solle einfach einen allgemeinen Termin ausmachen. Anklicken kann man den Wunsch nach einem BA.4-5-Impfstoff natürlich trotzdem. Nur dann bekommt man eben gar keine möglichen Termine mehr angezeigt.

Spontaner Besuch empfohlen

Also doch am besten einfach spontan zum Impfzentrum gehen. Eine Terminvereinbarung vorab sei ja auch "prinzipiell nicht notwendig", so das Gesundheitsreferat. Dass dasselbe Referat auf seiner Webseite eine Terminvereinbarung aber empfiehlt, "um Wartezeiten zu vermeiden"? Geschenkt!