Olympiastadion-Dach: "Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst"

Das Dach des Münchner Olympiastadions trägt nun den Titel "Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland". "Zu den Olympischen Spielen 1972 fertiggestellt, ist das Zeltdach noch heute für den Ingenieurbau prägend. Das Bauwerk zeichnet sich dadurch aus, dass modernste, weitgehend eigens dafür entwickelte Techniken zum Einsatz kamen", teilte die Bundesingenieurkammer am Freitag mit, die seit 2007 historisch bedeutende Ingenieurbauwerke in der gesamten Bundesrepublik mit diesem Titel auszeichnet. Mindestens 50 Jahre alt müssen diese Bauwerke sein.

22. September 2023 - 13:19 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter des Olympiastadions fährt mit einem Fahrrad am Glasdach der Spielstätte vorbei. © Peter Kneffel/dpa

München Bayerns Bauminister Christian Bernreiter (CSU) konnte bei der Zeremonie am Freitag zwar nicht dabei sein, bewundert das Zeltdach aber "als Stahlbau- und Schweißfachingenieur" nach eigenen Angaben sehr. "Zusammen mit dem Olympiapark gibt es der Stadt München ein einzigartiges Gesicht und hat einen großen Wert für die Bürgerinnen und Bürger", sagte er. "Jedes Jahr kommen Touristen aus aller Welt, um diesen charakteristischen Ort mit seiner einzigartigen Wirkung zu besichtigen. Dass die einzigartige Ingenieurbaukunst nun besonders geehrt wird ist absolut verdient."