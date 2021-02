Olympiapark: Feuerwehr entfernt nach Unfall Leitplanke

Nach einem Autounfall auf dem Georg-Brauchle-Ring war die Mittelleitplanke so stark beschädigt, dass die Feuerwehr mit einem Trennschleifer anrücken musste. Vorübergehend wurde die Leitplanke mit Warnbarken ersetzt.

München - In der Nacht auf Sonntag krachte es auf dem Georg-Brauchle-Ring. Ein Auto fuhr dabei in die Mittelleitplanke und beschädigte diese so sehr, dass die Feuerwehr anschließend anrücken musste.

Leitplanke auf dem Georg-Brauchle-Ring entfernt

Insgesamt 50 Meter Leitplanke wurde mit einem Trennschleifer abgetragen. Es war nicht mehr ausgeschlossen, dass es eine Gefährdung für den Gegenverkehr gebe, berichtet die Feuerwehr.

Ersetzt wurde die Planke vorübergehend durch Warnbarken. Zum entstandenen Sachschaden kann von der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei.