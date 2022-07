Olympia-Parade in München: 3.500 Teilnehmer und jede Menge Dackel

In München ist Olympia gerade sehr präsent, auch wenn die Sommerspiele 50 Jahre her sind. Zum Jubiläum wird der zwölf Toten gedacht, die damals bei einem Terroranschlag starben. Daneben wird aber auch gefeiert. Am Samstag gibt es einen besonderen Blickfang.

02. Juli 2022 - 19:25 Uhr | AZ/dpa

Felix Hörhager (dpa) 10 Ein bunter Riesendackel, den der zwölf Jahre alten Noah im Rahmen eines Wettbewerbs des Dackelmuseums in Passau geschaffen hat, fährt bei der Parade mit. Felix Hörhager (dpa) 10 Eine Teilnehmerin tanzt bei der Parade im Rahmen des Festivals des Spiels, des Sports und der Kunst zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München. Felix Hörhager (dpa) 10 Ein Moriskentänzer springt bei einer Parade im Rahmen des Festivals des Spiels, des Sports und der Kunst zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München in die Luft. Felix Hörhager (dpa) 10 Die Blaskapelle Maisach bei der Parade. Felix Hörhager (dpa) 10 Auch zahlreiche Dackel waren bei der Parade dabei. Felix Hörhager (dpa) 10 Ein bunter Riesendackel in den olympischen Farben. Felix Hörhager (dpa) 10 Des "Herz Münchens" wird bei der Parade durch die Straßen der Landeshauptstadt getragen. Felix Hörhager (dpa) 10 Eine Trachtenkapelle lauft bei einer Parade im Rahmen des Festivals des Spiels, des Sports und der Kunst zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München durch die Straßen. Felix Hörhager (dpa) 10 Junge Teilnehmer laufen in den Farben der Olympischen Spiele mit. Felix Hörhager (dpa) 10 Menschen und Dackel laufen bei einer Parade im Rahmen des Festivals des Spiels, des Sports und der Kunst zum 50-jährigen Jubiläum der Olympischen Spiele in München mit. Die Parade lief vom Kunstareal bis zum Olympiapark.