Einen ersten kleinen Sieg habenMünchens Olympia-kritische Umweltschützer schon eingefahren. Ein ganz großer soll dann im Oktober folgen. Die Vorderen der Münchner Grünen wurden offenbar kalt erwischt, als sie sich kürzlich bei einem Parteitag eine Mehrheit für ihre Pro-Olympia-Position einholen wollten.

Schließlich eierte man sich unter den wichtigen Stadt-Grünen zur Position, lieber keine Position mehr zu beziehen. Punktsieg für die internen Olympia-Kritiker. Die beim Bürgerentscheid Ende Oktober nun auf den ganz großen Wurf hoffen – die Olympia-Bewerbung Münchens zu stoppen, bevor sie überhaupt ernsthaft angegangen wird.

Bei den Münchner Grünen gibt es durchaus prominente Kritiker der Spiele (auch wenn sie in Stadtverband und Rathaus nicht zu der ersten Garde gehören). Zum Beispiel Landtags-Vizepräsident Ludwig Hartmann. Oder Christian Hierneis. Der ist nicht nur Grünen-Landtagsabgeordneter. Sondern auch München-Chef des Bund Naturschutz (BUND). Und der hat sich nun bundesweit und in Bayern gegen die Olympia-Bewerbungen positioniert.

Christian Hierneis ist Grünen-Landtagsabgeordneter und München-Chef deds BUND. © Grüne Landtagsfraktion

"Egal, wo Olympische oder Paralympische Spiele stattfinden würden, falls sich eine deutsche Bewerbung durchsetzt: Die Folgen für Mensch und Natur, für Klima, Stadtentwicklung, Wohnungsmarkt, Verkehr und andere Bereiche wären größtenteils negativ“, urteilen die Landesverbände Berlin, Hamburg, Bayern und Nordrhein-Westfalen in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Nachhaltigkeitskonzepte aller vier Bewerber seien nicht überzeugend.

Auf eben diese Nachhaltigkeit verweisen sowohl Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als auch OB Dieter Reiter (SPD) gerne. Bestehende Sportstätten sollen möglichst genutzt werden – und viele temporäre Stadien gebaut. Also lieber auf-, und gleich nach den Spielen wieder abbauen, als Leerstand in der Stadt riskieren.

Schwere Wolken über dem Olympiastadion: Werden hier nochmal Sommerspiele stattfinden? © IMAGO/Andreas Haas

Der BUND befürchtet, dass das zu teuer wird, Kommunen anschließend noch weniger Geld hätten und noch mehr sparen müssten – etwa beim Klimaschutz. Martin Geilhufe, der BUND-Landesbeauftragte für Bayern, sagt: „Realität ist: Durch die Spiele würde München noch voller, teurer, asphaltierter.“

Auch das Argument, wie sehr München 1972 von den Spielen profitieren habe, mögen die Umweltschützer nicht gelten lassen. Anfang der 70er-Jahre habe es noch deutlich mehr Entwicklungspotenzial in der Stadt gegeben, sagt Christian Hierneis. "Mit dem Olympiapark hatten wir damals endlich eine große Sportstätte in München, was vorher nicht der Fall war.“ Diese Sportstätten seien nun für neue Olympische Spiele aber nur noch nach enormen Investitionen zu gebrauchen. Das IOC verlange schließlich Stadien auf dem neuesten technischen Stand.

Von "Knebelverträgen des IOC“ spricht Hierneis – und verweist etwa auch darauf, dass Münchner Brauereien zugunsten offizieller Sponsoren benachteiligt würden. München brauche außerdem gar keinen neuen "Touristen-Boom“.

Die Positionierung des Bund Naturschutz passt durchaus ins Münchner Straßenbild dieses Sommers – die kampagnenerprobte ÖDP hat die Stadt bereits mit Anti-Plakaten zu Olympia zugekleistert.

Ein ÖDP-Plakat (von vielen) gegen Olympische Sommerspiele in der Stadt. © Felix Müller

Auch von der Linken tauchten immer wieder Plakate zum Thema auf – während CSU und SPD mit anderen Themen – und vor allem den Köpfen ihrer OB-Kandidaten- unterwegs sind. Auf die Erklärungen der Naturschützer reagierte man in der CSU jetzt irritiert. "Die Bewerbung sei doch "eine historische Chance für unsere Vereine, unsere Jugend und unser Zusammengehörigkeitsgefühl“, betonte der Landtags-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek. Ob das die Münchner überzeugt, zeigt sich am 26. Oktober.