Ohrfeige für FDP-Chef auf der Wiesn: Jetzt meldet sich die Linke zum Vorfall

"Free Palestine"-Rufe am Wiesn-Tisch der Stadtratsfraktionen, eine Ohrfeige für den FDP-Chef und Konsequenzen für die Linke durch OB Krause. Diese Woche war das Oktoberfest politischer als sonst üblich. Jetzt meldet sich die Stadtratsfraktion der Linken mit einem Statement zu Wort.

In der Ratsboxe im Schottenhamel ist es zu dem politischen Watschn-Eklat gekommen.

Am Freitag (25. September) kam es auf dem Oktoberfest zu einem Vorfall in der Ratsboxe, der Tage später medial große Wellen schlug. Im Bereich der Stadtratsfraktionen im Schottenhamelzelt soll eine Frau, die am Tisch der Partei Die Linke saß, FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann eine Ohrfeige verpasst haben.

Dem voraus ging wohl ein Streit um pro-palästinensische Tischdekoration mit dem Symbol einer Melone, außerdem sei zum Lied "Sweet Caroline" die Zeile "Free Palestine" gesungen worden. Hoffmann schritt ein und wurde daraufhin nach seiner Aussage als "Völkermörder" bezeichnet. In diesem Zusammenhang fiel auch die Ohrfeige (AZ berichtete).

Im Nachgang der Ereignisse hatte OB Dominik Krause (Grüne) der Fraktion den Wiesn-Tisch für den Rest des Oktoberfests entzogen. Linken-Fraktions-Chef Stefan Jagel entschuldigte sich bei Hoffmann und kündigte gegenüber der AZ an, der Sache weiter nachzugehen.

Stefan Jagel, Münchner Stadtrat und Linken-Fraktionsvorsitzender im Rathaus. © Die Linke

"Weder Ausdruck von Israelhass noch von Antisemitismus"

Am späten Samstagabend hat man sich bei der Linken München für ein Statement über die Sozialen Kanäle entschieden – und die Partei klingt völlig anders als ihr Rathaus-Fraktionschef, der sogar öffentlich Verständnis für Krauses Entscheidung gezeigt hatte. Auf Instagram veröffentlicht die Stadtratspartei einen längeren Beitrag zur Watschn-Causa – Fraktionschef Jagel ist dort zumindest auch getaggt, was Zustimmung ausdrücken dürfte. Demnach seien Parteimitglieder und Sympathisanten in der Ratsboxe aufgrund ihrer politischen Haltung "beschimpft und frauenverachtend angefeindet" worden.

Anders als zuvor berichtet, habe es sich bei den Personen am Tisch in der Ratsboxe nicht um Mitglieder der Jugendorganisation Solid gehandelt, sondern um Parteimitglieder und Sympathisanten. Als Partei stehe man solidarisch an deren Seite und verurteile die zahlreichen medialen Angriffe.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In Bezug auf die Ohrfeige stellt die Partei Die Linke fest, dass es dabei um "kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung" handele. Allerdings verweist die Linke auf die Vorgeschichte. Der Ausspruch "Free Palestine" und die Wassermelone seien anders als von FDP-Fraktionschef Hoffmann bezeichnet, "weder Ausdruck von Israelhass noch von Antisemitismus". Beides stünde für den Einsatz gegen eine völkerrechtswidrige Besatzung.

Als Partei wende man sich gegen eine Gleichsetzung von Solidarität für Palästina und Antisemitismus, so die Linken-Fraktion. Abschließend sehe man in der Berichterstattung einen weiteren Baustein in einer "bundesweiten Kampagne gegen Die Linke".