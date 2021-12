Ohne vorherigen Corona-Test: Teststations-Mitarbeiter stellt negative Nachweise aus!

Ein Mitarbeiter einer Teststation in München hat mehreren Personen negative Testnachweise ausgestellt – jedoch ohne, dass diese zuvor getestet wurden. Die Polizei ermittelt.

München - Nicht nur gefälschte Impfpässe, sondern auch falsche Corona-Testnachweise sind immer wieder ein Fall für die Polizei. So beispielsweise am 2. Weihnachtsfeiertag in München.

Am Abend meldete sich ein 50-Jähriger auf der Polizeiinspektion in Forstenried. Dort erzählte er den Beamten, dass er zuvor mit seinen zehn- und siebenjährigen Söhnen an einer Teststation in Obersendling gewesen sei – seine Kinder sollten dort einen Corona-Schnelltest machen. Neben dem Vater und seinen zwei Söhnen seien auch noch weitere Personen vor Ort gewesen, die sich testen lassen wollten.

München: Falsche Corona-Testnachweise ausgestellt

Doch dann sei plötzlich einer der Mitarbeiter, ein 21-jähriger Mann, aus der Teststation gekommen und habe den Wartenden gesagt, dass er heute keine Tests mehr durchführen werde. Jeder Wartende würde dafür jedoch einen negativen Testnachweis erhalten – ohne vorherige Testung!

Im Anschluss fuhr der Münchner mit seinen Kindern nach Hause, wenig später erhielt er per Mail tatsächlich zwei negative Testnachweise, die auf die Namen seiner Söhne ausgestellt waren.

Anzeige für Teststations-Mitarbeiter

Die Polizei nahm die weiteren Ermittlungen auf und kontrollierte ein Fitnessstudio in der Nähe der Teststation. Hier konnten die Beamten über zehn Personen feststellen, die alle ein negatives Testergebnis der besagten Station vorzeigten. Bei der Kontrolle gaben mehrere von ihnen dann jedoch an, zuvor nicht getestet worden zu sein. Die Polizei nahm die Personalien dieser Personen auf.

Details zu den jeweiligen Abläufen an der Teststation sowie zu möglichen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz werden aktuell geprüft. Der 21-jährige Mitarbeiter wurde wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt.