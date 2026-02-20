AZ-Plus

Ohne Schneeketten: Münchner stürzt mit Auto 30 Meter ab

Starke Schneefälle sorgen in Österreich für einen Dauereinsatz der Räumfahrzeuge. In Tirol kam es zu einem Unfall mit einem Auto aus Bayern. Eine Vorsichtsregel scheint missachtet worden zu sein.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nach der Kollision mit einem Räumfahrzeug ist in Österreich ein Autofahrer aus München mit seinem Wagen 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt. (Symbolbild)
Nach der Kollision mit einem Räumfahrzeug ist in Österreich ein Autofahrer aus München mit seinem Wagen 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt. (Symbolbild) © Expa/ Jfk/APA/dpa

Ein Autofahrer ist in Österreich mit einem Räumfahrzeug kollidiert und anschließend 30 Meter in steilem Gelände abgestürzt. Der 52-jährige Münchner war am Donnerstag mit seiner 17 Jahre alten Tochter bei Sölden auf einer schneebedeckten Straße bergab unterwegs, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve kam ihm ein Räumfahrzeug entgegen. 

Trotz Bremsversuchen kollidierte er mit dem Schneepflug und geriet laut Polizei anschließend über den Straßenrand. Bei dem Absturz wurden der Fahrer schwer und die Tochter leicht verletzt. Obwohl bei schneebedeckter Straße auf der Route Schneeketten Pflicht seien, seien beim Unfallfahrzeug keine montiert gewesen, hieß es.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Bitte beachten Sie, dass die Kommentarfunktion unserer Artikel nur 72 Stunden nach Veröffentlichung zur Verfügung steht.
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.