ÖPNV in München: Es braucht Bergbusse

Die AZ-Lokalchefin Sophie Anfang über Wanderbuspläne.

München - Corona hat die Verkehrswende um Jahre zurückgeworfen. Viele können sich nicht vorstellen, bald wieder in einen vollen Bus zu steigen - oder am Wochenende mit einem Zug zusammen mit Hunderten anderen in Richtung Voralpenland zu fahren.

Nutzung des ÖPNV muss attraktiv für Münchner sein

Trotzdem ist es richtig, schon jetzt darüber nachzudenken, wie man die Ströme an Erholungssuchenden allgemeinverträglicher zu ihrem Ausflugsziel und

wieder zurückbringen kann. Viele Münchner nutzen ihre Autos im Alltag kaum - außer es geht mit Wanderschuhen oder Tourenskiern in Richtung Oberland.

Solange die Münchner ihre Freizeit nicht attraktiv mit dem öffentlichen Nahverkehr gestalten können, werden sie am Wochenende weiter in ihre Autos steigen. Selbst wenn manche Projekte gerade an klammen Kassen scheitern - man sollte sie fertig in der Schublade liegen haben. Und auch den Mut haben, sie einfach mal auszuprobieren.