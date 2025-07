"Ökologisch ein Desaster": Münchner Mieter stoppen Kahlschlag mit Guerilla-Frühstück

Im grünen Hinterhof an der Sendlinger Lindenschmitstraße will der neue Eigentümer alte Bäume fällen, für drei neue Luxus-Stadthäuser. Wie die Mieter sich wehren. Und was die Lokalpolitiker dazu sagen.

Irene Kleber Irene Kleber 31. Juli 2025 - 10:11 Uhr