Öffentlichkeitsfahndung nach 1860-Schläger-Fan

Der Unbekannte soll im August 2024 im Bahnhof Harras einem Fan aus dem Saarland den Schal geraubt und das 52-jährige Opfer dabei verletzt haben.

Der Angreifer flieht nach dem Überfall am Bahnsteig des Bahnhofs Harras. Die Tat wurde vor gut einem Jahr verübt, der Täter ist bis heute nicht identifiziert. Jetzt sucht die Polizei öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter (Symbolbild)

Mehr als ein Jahr nach der Tat im August 2024 haben die Ermittlungsbehörden in München jetzt eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem mutmaßlichen Löwen-Fan gestartet. Auf dem Bild einer Überwachungskamera im Bahnhof Harras ist ein Mann in einem hellblauen Shirt zu sehen, der die Flucht ergreift.

Der bisher nicht identifizierte Mann soll am 3. August vergangenen Jahres nach dem Spiel TSV 1860 München gegen den 1. FC Saarbrücken einen Fan der Gästemannschaft angegriffen haben. Das Opfer, ein 52-Jähriger aus dem Saarland, war laut Polizei nach dem Spiel spätabends gegen 0.25 Uhr auf dem Rückweg zu seinem Hotel, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Er stieg am Harras aus der U-Bahn. Den Schal trug der Fußballfan um den Hals. Der Angreifer riss so fest an dem Schal, dass der Saarländer zu Boden stürzte.

Flucht mit dem erbeuteten Schal

Der 51-Jährige erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen am Kopf und an den Armen. Der Täter flüchtete mit dem Schal des gegnerischen Teams. Wer den Mann auf dem Foto erkennt ( ), wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat K23 ermittelt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 089/29100.