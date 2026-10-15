Öffentlichkeitsfahndung der Münchner Polizei: Wer kennt diesen Mann? 

Ein 20-Jähriger aus München wird im Juni 2026 in der Altstadt von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt. Einer der mutmaßlichen Täter sitzt in U-Haft. Nach dem zweiten Mann wird gefahndet.

Vier Monate nach einer Messerattacke in der Münchner Altstadt haben Polizei und Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem der mutmaßlichen Täter gestartet. Der zweite Verdächtige sitzt bereits seit Juli 2026 in Untersuchungshaft.

Das Opfer wird mit Messer angegriffen

In der Nacht auf den 21. Juni 2026 gegen 4 Uhr morgens sprachen zwei Männer einen damals noch 20-Jährigen in der Altstadt an und forderten Bargeld von ihm. Als der Mann sich weigerte, griff ihn einer der beiden Täter nach Polizeiinformationen mit einem Messer an. Der zweite Angreifer soll dem Opfer mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die beiden Angreifer flohen schließlich ohne Beute. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Überwachungsvideo führt Ermittler auf eine heiße Spur

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Kripo konnten Videoaufnahmen gesichert werden. Mit deren Hilfe gelang es, einen der beiden Tatverdächtigen zu identifizieren. Es handelt sich laut Polizei um einen 22-jährigen Syrer mit Wohnsitz in Kaufbeuren. Er wurde im Juli festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die Täterbeschreibung

Der mutmaßliche Komplize ist weiterhin nicht identifiziert und befindet sich auf der Flucht. Er ist 22 bis 28 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und einen dunklen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kappe, weißem Unterhemd und schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer kennt die Person auf dem Foto oder kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.