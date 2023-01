Öffentlicher Dienst: Verdi bereitet sich auf Streiks in München vor

In München könnte es bald wieder zu größeren Streiks kommen – betroffen ist der Öffentliche Dienst.

Zuletzt wurde in München bereits bei der Post gestreikt. (Symbolbild)

München - Derzeit laufen im Öffentlichen Dienst die Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Erhöhung der Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro.

Die Arbeitgeberseite findet das überzogen und lehnt vor allem einen Mindestbetrag ab. Zudem fordert sie eine lange Laufzeit des neuen Tarifvertrags.

Die Gewerkschaft bereitet sich nun auf Streiks in München und dem Großraum vor. Dazu Verdi-Geschäftsführer Heinrich Birner am Mittwoch: "Wir starten ab sofort in den Betrieben und Dienststellen des Bundes und der Kommunen die Vorbereitungen auf Streiks."