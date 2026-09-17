Obdachloser soll in München am Klinikum Großhadern Feuer gelegt haben

Mitarbeiter entdeckten zwei brennende Großmülltonnen in einer Durchfahrt des Krankenhauses. Der mutmaßliche Brandstifter wurde festgenommen. Er soll noch für zwei weitere Brände verantwortlich sein.

Die automatische Brandmeldeanlage des Klinikums Großhadern löste am Mittwoch gegen 04.40 Uhr morgens aus. Feuerwehr und Polizei rückten zu einem Großeinsatz aus.

Mitarbeiter des Krankenhauses hatten ein Feuer in einer offenen, überbauten Durchfahrt bemerkt. Zwei abgestellte Großmülltonnen brannten. Die Flammen reichten bis hoch zur Deckenbeleuchtung. In der Durchfahrt hielt sich ein 45-jähriger Obdachloser auf. Die Klinikmitarbeiter hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Es liegen Hinweise vor, dass der Obdachlose das Feuer vorsätzlich gelegt haben könnte.

Sachschaden ist gering

Die Berufsfeuerwehr München löschte den Brand. Die beiden Großmülltonnen wurden nach Polizeiangaben vollständig zerstört. Auch die Deckenbeleuchtung ist beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Patienten waren nicht gefährdet.

Brandstiftung auch in Sendling-Westpark

In der Nacht brannten zwischen 2 Uhr und 4 Uhr in Sendling-Westpark ein Müll- und ein Papiercontainer. Die Polizei prüft einen Tatzusammenhang. Der 45-Jährige wurde wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung angezeigt und nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wieder entlassen. Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.