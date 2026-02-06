AZ-Plus

Hauptbahnhof München lahmgelegt: Das ist der Grund

Der Fern- und Regionalverkehr wurde laut Bundespolizei für rund eine halbe Stunde gesperrt. Auch danach gab es noch Verspätungen.
AZ/ dpa |
Eine Obdachlose im Gleisbereich hat am Morgen den Bahnverkehr lahmgelegt. (Symbolbild)
Eine Obdachlose im Gleisbereich hat am Morgen den Bahnverkehr lahmgelegt. (Symbolbild) © imago/Steinsiek.ch

Eine Obdachlose hat am Morgen den Zugverkehr im Münchner Hauptbahnhof für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. Nachdem sie gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer gesehen worden war, wurden die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei München sagte. Nur die S-Bahn sei weiter gefahren. Kurze Zeit später habe man die Frau im Bereich der Donnersberger Brücke angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht. Gegen 7.00 Uhr sei der Zugverkehr wieder angelaufen. 

Die Bahn meldete Verspätungen und Teilausfälle als Folge der zwischenzeitlichen Sperrung. Warum die Frau im Gleisbereich war, wird von der Bundespolizei derzeit geprüft. Möglicherweise sei sie verwirrt gewesen. Man habe auch versucht, ihr bewusst zu machen, in welcher Gefahr sie sich befunden habe.

7 Kommentare
  • AllesBesser vor 17 Minuten / Bewertung:

    Verblüffend einfach, den gesamten Verkehr in Deutschland lahmzulegen. Ein Mensch auf den Gleisen, schon steht der gesamte Verkehr. Wer Sabotage plant, muss sich gar nicht die Mühe machen irgendwas kompliziertes zu planen.

  • doket vor 10 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von AllesBesser

    Keine Sorge, nur den Bahnverkehr. Es käme niemand auf die Idee den Mittleren Ring zu sperren, wenn dort ein Fußgänger unterwegs wäre.

  • Witwe Bolte vor 18 Minuten / Bewertung:

    Muss die Dame für die entstandenen Unkosten aufkommen?

