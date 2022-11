OB Reiters Bettensteuer-Kompromiss: Absurd!

Die Lokalchefin über OB Reiters Bettensteuer-Kompromiss.

dpa Der Tourismus in München boomt.

Bettensteuern oder Kurtaxen – wer verreist, hat sie schon oft gezahlt. Auf der Hütte in den Pyrenäen genauso wie im Hotel in Paris. Die große Nervosität im Rathaus bei diesem Thema verwundert also durchaus.

Noch mehr tut es der Vorschlag von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der will also eine Bettensteuer einführen, um Geld für den städtischen Haushalt zu sammeln. Und dann gleichzeitig einen Fond mit städtischem Geld aufsetzen, um das dann wieder an die Hotelbranche zu verteilen.

Klingt unterm Strich nach viel Verwaltungsaufwand, um Geld einmal im Kreis wandern zu lassen. Absurd!

So kann man sich die Abgabe auch gleich sparen.