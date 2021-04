Nur drei Tage "Notbremse": Ab Mittwoch wird in München wieder gelockert

Weil die Inzidenz den dritten Tag in Folge unter der Marke von 100 liegt, gelten ab Mittwoch in München wieder Lockerungen - das dürfte allerdings wohl nicht von langer Dauer sein.

München - Was für ein Hin und Her: Nachdem ab dem Ostersonntag in München wieder die verschärften Corona-Regeln galten, hat die Stadt am Montag mitgeteilt, dass ab Mittwoch (07.04.) um 0 Uhr wieder Lockerungen in Kraft treten - ein Drei-Tages-Lockdown also war das am Ende.

"Schuld" daran sind die Osterfeiertage: Weil an Feiertagen und Wochenenden auch nach einem Jahr Pandemie weniger getestet wird und weniger Daten ans Gesundheitsamt übermittelt werden, sinken die Fallzahlen regelmäßig nach bzw. an diesen Tagen. Unter der Woche steigen die Meldungen dann wieder auf ein reguläres Niveau an.

Inzidenz sinkt über Ostern: Lockerungen in München

So war es nun wohl auch über Ostern. Am Karfreitag hatte das Kreisverwaltungsreferat (KVR) als zuständige Behörde mitgeteilt, dass die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen über der 100er-Schwelle lag. Damit galt laut KVR ab dem Ostersonntag die Notbremse.

Doch bereits am Samstag meldete das RKI für München wieder ein Inzidenz unter 100 (98,8), am Ostersonntag dann sank der Wert auf 94,5 - der zweite Tage in Folge unter der wichtigen 100er-Schwelle also. Und am Ostermontag schließlich lag mit 96,1 der Wert zum dritten Mal in Folge unter 100. Was wiederum bedeutet, dass wieder gelockert werden kann - ab Mittwoch. Somit bleibt genau ein Werktag (der Dienstag), an dem noch die harten Regeln in München gelten.

Ab Mittwoch wieder Lockerungen in der Stadt

Sinn oder Unsinn dieser Regelung sei dahingestellt, die 12. Bayerische Infektionsschutzverordnung sieht genau dieses Prozedere vor und München als Kommune ist an die Landesverordnung gebunden.

Ab Mittwoch wird nun also wieder gelockert, dann ist etwa Einkaufen wieder möglich (vorerst mit Click&Meet), auch Sport im Freien für kleinere Gruppen ist erlaubt und der Tierpark und alle Museen können wieder mit Terminvergabe öffnen.

Wie sich die Inzidenz die nächste Woche über entwickelt, muss abgewartet werden. Es kann aber passieren, dass dann erneut am nächsten Sonntag wieder die Notbremse greift - verlässlich planen können Einzelhandel, Gastronomie und Co. in München also wohl nicht.