Aktuell fahren zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße keine U-Bahnen. Am Wochenende ist auch auf einem weiteren Abschnitt keine U3 unterwegs. Was Fahrgäste nun wissen müssen.

Aufgrund der Sanierung der U-Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz fahren in dem Bereich noch bis einschließlich Freitag, 27. November, die U-Bahn-Linien U3 und U6 nicht. Am Wochenende kommt es jetzt auch in einem weiteren Abschnitt der U3 zu Behinderungen.

Da am U-Bahnhof Aidenbachstraße an der Stellwerktechnik gearbeitet wird, verkehrt die U3 von Samstag, 21. November, ab ca. 22 Uhr bis voraussichtlich Sonntag, 22. November, Betriebsschluss nicht im Abschnitt zwischen Implerstraße und Fürstenried West. In dem Zeitraum fährt die U3 nur zwischen Moosach und Sendlinger Tor alle zehn Minuten. Als Schienenersatzverkehr (SEV) werden Busse eingesetzt, die auf zwei Linien unterwegs sein werden.

Zwei Ersatzbuslinien im betroffenen Bereich

Der Abschnitt zwischen Implerstraße und Fürstenried West wird durch den Ersatzbus U3 abgedeckt, der schon als SEV aufgrund der Sanierungsarbeiten eingesetzt wird. Er wird im Zehn-Minuten-Takt unterwegs sein, am Sonntag von 1 bis 8 Uhr jedoch in reduzierter Taktung.

Zu beachten ist, dass der Ersatzbus U3 in zwei Bereichen verkehrt, zum einen zwischen Sendlinger Tor und Implerstraße sowie Implerstraße und Fürstenried West. Die Bereiche sind nicht miteinander verknüpft, d. h. zur Weiterfahrt muss an der Implerstraße umgestiegen werden.

SEV: Nicht alle U-Bahnhöfe können angefahren werden

Der Ersatzbus U3 im Bereich Implerstraße und Fürstenried West wird an fast allen U-Bahnhöfen halten, nur die Stationen Obersendling, Aidenbachstraße und Basler Straße können nicht direkt angefahren werden.

Auch der U-Bahnhof Thalkirchen (Tierpark) wird vom Ersatzbus U3 nicht bedient, hier wird der Ersatzbus X3 eingesetzt. Dieser pendelt zwischen Brudermühlstraße und Thalkirchen (Tierpark). Die Abfahrts- und Ankunftszeiten des X3 sind auf den Ersatzbus U3 an der Brudermühlstraße abgestimmt.

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