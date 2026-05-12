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Lufthansa-Flug nach München: Drei Verletzte bei Notrutschen-Einsatz

Eine Lufthansa-Maschine dreht auf ihrem Weg nach München wegen einer Warnmeldung um und fliegt nach Athen zurück. Beim Ausstieg über Notrutschen werden drei Passagiere leicht verletzt.
AZ/dpa |
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Beim Ausstieg über Notrutschen sind drei Passagiere leicht verletzt worden. (Symbolbild)
Beim Ausstieg über Notrutschen sind drei Passagiere leicht verletzt worden. (Symbolbild) © Hannes P. Albert/dpa

Ihr Zielflughafen war München: Wegen starken Geruchs in einem Lufthansa-Flugzeug haben die Passagiere die Maschine auf dem Flughafen Athen über Notrutschen verlassen müssen. Dabei wurden drei Passagiere beim Aussteigen leicht verletzt, wie Lufthansa auf Anfrage mitteilte.

Sie seien medizinisch betreut worden. Das Flugzeug war zuvor nach einer Warnmeldung im Cockpit kurz nach dem Start am Montagnachmittag nach Athen zurückgekehrt, wie Lufthansa weiter mitteilte. An Bord der Maschine waren demnach 177 Passagieren und sieben Crew-Mitgliedern. Zuvor hatte "rtl.de" berichtet.

Passagiere werden vor Ort vom Bodenpersonal der Lufthansa betreut 

Die Crew des Airbus A321 habe eine "Luftnotlage" erklärt gemäß den vorgegebenen Verfahren, um eine priorisierte Landegenehmigung zu erhalten. Das Flugzeug sei normal gelandet und habe selbstständig zur Parkposition rollen können, so die Lufthansa.

Wegen der starken Geruchsentwicklung im hinteren Flugzeugbereich habe sich die Crew für den Einsatz von Notrutschen entschieden. Die Passagiere würden vor Ort vom Bodenpersonal der Fluggesellschaft betreut und auf ihre Zielorte umgebucht. Derzeit werde die Maschine von der Technik untersucht. Die Fluggesellschaft bedauerte den Vorfall und entschuldigte sich bei den Fluggästen. "Die Sicherheit von Fluggästen und Crews hat zu jeder Zeit oberste Priorität", hieß es.

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2 Kommentare
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  • 1Muenchner vor einer Stunde / Bewertung:

    Die DLH glänzt auch nur noch mit Negativschlagzeilen. Wenn man Billigflieger werden will: gerne. Aber ohne mich. Adieu, gute alte DLH.

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  • Candid vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von 1Muenchner

    Das erfolgreich durchgeführte Prozedere nach der Warnmeldung zeigt doch deutlich die hohe Qualität der Ausbildung und regelmäßigen Schulungen bei der Lufthansa.

    Mit Ihrem Kommentar zeigen Sie nur Ihre Ahnungslosigkeit.

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