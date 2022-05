Notfall auf Mallorca: Münchner Feuerwehr hilft übers Telefon

Weil eine Münchnerin auf Mallorca nicht den lokalen Notruf wählt, muss die Münchner Feuerwehr die Rettungskräfte vor Ort alarmieren.

Schwabing/Mallorca - Ein Notruf der besonderen Art erreichte am Mittwochmorgen die Münchner Feuerwehr. Es handelte sich dabei um einen medizinischen Notfall auf Mallorca, wo ein Münchner einen epileptischen Anfall erlitt und danach bewusstlos wurde.

Notfall in Mallorca, Anruf in München

Dessen Ehefrau rief im Schock nicht die europaweit gültige Notrufnummer 112, sondern ihre Tochter in München an. Die wiederum erreichte auf der 112 die Münchner Notrufzentrale. Dort versuchten ein Disponent und seine Kollegin, die spanisch spricht, den Notfall an die Kollegen in Spanien weiterzuleiten. Am anderen Ende kam diese Botschaft aber offenbar nicht an und die spanische Disponentin wies sie an, ebenfalls die 112 anzurufen.

Notfall: Konsulat kann helfen

Die Münchner Leitstellenmitarbeiter entschlossen sich darum kurzfristig, das deutsche Generalkonsulat in Madrid über den Vorfall zu informieren. Das Konsulat leitete weiter an den zuständigen Konsul auf Mallorca, der wiederum die Rettungskräfte alarmieren konnte.

Als schlussendlich die Münchner Leitstelle noch einmal zurückrief, waren Rettungskräfte vor Ort und konnten den Mann versorgen.