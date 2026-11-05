Notarzteinsatz: Streckenunterbrechung auf der Linie U2 beendet

Einsatz am Donnerstagvormittag: Für knapp zwei Stunden hielt die U2 nicht an der Haltestelle Scheidplatz.

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Die U2 fährt aktuell den Scheidplatz nicht an.

Update, 11.44 Uhr: Die MVG meldet, dass der Notarzteinsatz beendet wurde und damit auch die Behinderung am Scheidplatz für die Linien U2 und U3 vorbei ist.

Ursprungsmeldung: Wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Milbertshofen und Scheidplatz kommt es aktuell zu einer Streckenunterbrechung auf der Linie U2.

Die Linie U2 fährt momentan nur in den Abschnitten Feldmoching Bf. <=> Milbertshofen und Hohenzollernplatz <=> Messestadt Ost. Die Haltestelle Scheidplatz kann derzeit von der U2 nicht angefahren werden.

Im aktuell nicht angefahrenen Streckenabschnitt wurde für die Dauer der Störung ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Die MVG bittet darum, unter anderem auf die Buslinien 140, 141, 142 und Tramlinien 12 und 28 auszuweichen.

Die Behinderungen werden laut MVG noch voraussichtlich bis 12 Uhr andauern.