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Notarzteinsatz: Streckenunterbrechung auf der Linie U2

Einsatz am Donnerstagvormittag: Aktuell hält die U2 nicht an der Haltestelle Scheidplatz.
André Wagner |
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Die U2 fährt aktuell den Scheidplatz nicht an.
Die U2 fährt aktuell den Scheidplatz nicht an. © IMAGO/Ulrich Wagner

Wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Milbertshofen und Scheidplatz kommt es aktuell zu einer Streckenunterbrechung auf der Linie U2. Auch bei der Linie U3 kommt es zu Beeinträchtigungen.

Die Linie U2 fährt momentan nur in den Abschnitten Feldmoching Bf. <=> Milbertshofen und Hohenzollernplatz <=> Messestadt Ost. Die Haltestelle Scheidplatz kann derzeit von der U2 nicht angefahren werden.

Im aktuell nicht angefahrenen Streckenabschnitt wurde für die Dauer der Störung ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Die Behinderungen werden laut MVG noch voraussichtlich bis 10:50 Uhr dauern.

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