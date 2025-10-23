Notarzteinsatz in München: Person gerät am Goetheplatz unter U-Bahn

Am Mittwochabend kommt es zu einem Notarzt-Einsatz im Bereich der U-Bahn Goetheplatz. Jetzt wurden weitere Details bekannt.

Ein Notarzteinsatz führt am Mittwoch in den Abendstunden zu massiven Beeinträchtigungen des U-Bahn-Verkehrs.

Der Alarm ging um 17.50 Uhr ein. Ein Notarzteinsatz am U-Bahnhof Goetheplatz hat am Mittwochabend für massive Einschränkungen gesorgt. Wie die Feuerwehr München auf AZ-Anfrage mitteilt, war eine Person unter eine U-Bahn geraten und verstorben. Ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte, konnte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen nicht sagen.

Ein kompletter Rettungszug mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr war im Einsatz, dazu Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei. Auch ein Kriseninterventionsteam war vor Ort.

Zusätzlich zur abendlichen Rush Hour waren auch Tausende auf dem Weg in Richtung Allianz Arena für das Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Club Brügge, das um 21 Uhr begann.

Die U3 und U6 konnte wegen des Einsatzes zwischen Poccistraße und Sendlinger Tor nicht fahren. Die U3 fuhr nur in den Abschnitten Fürstenried West bis Poccistraße und Sendlinger Tor bis Moosach Bahnhof. Die U6 nur zwischen Klinikum Großhadern bis Implerstraße und Sendlinger Tor bis Garching-Forschungszentrum. Die MVG richtete eilig einen Bus-Ersatzverkehr zwischen Poccistraße und Sendinger Tor ein.

Etwa um 19.40 Uhr teilte die MVG mit, dass die Einschränkungen beendet worden seien, U3 und U6 wieder auf ihrem normalen Linienweg fahren konnten.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.