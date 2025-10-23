AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Notarzteinsatz in München: Person gerät am Goetheplatz unter U-Bahn
Update

Notarzteinsatz in München: Person gerät am Goetheplatz unter U-Bahn

Am Mittwochabend kommt es zu einem Notarzt-Einsatz im Bereich der U-Bahn Goetheplatz. Jetzt wurden weitere Details bekannt.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 30  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Ein Notarzteinsatz führt am Mittwoch in den Abendstunden zu massiven Beeinträchtigungen des U-Bahn-Verkehrs.
Ein Notarzteinsatz führt am Mittwoch in den Abendstunden zu massiven Beeinträchtigungen des U-Bahn-Verkehrs. © privat

Der Alarm ging um 17.50 Uhr ein. Ein Notarzteinsatz am U-Bahnhof Goetheplatz hat am Mittwochabend für massive Einschränkungen gesorgt. Wie die Feuerwehr München auf AZ-Anfrage mitteilt, war eine Person unter eine U-Bahn geraten und verstorben. Ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelte, konnte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen nicht sagen.

Ein kompletter Rettungszug mit mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr war im Einsatz, dazu Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und Polizei. Auch ein Kriseninterventionsteam war vor Ort.  

Notarzteinsatz am Goetheplatz: Person gerät unter U-Bahn 

Zusätzlich zur abendlichen Rush Hour waren auch Tausende auf dem Weg in Richtung Allianz Arena für das Champions-League-Spiel FC Bayern gegen Club Brügge, das um 21 Uhr begann.

Die U3 und U6 konnte wegen des Einsatzes zwischen Poccistraße und Sendlinger Tor nicht fahren. Die U3 fuhr nur in den Abschnitten Fürstenried West bis Poccistraße und Sendlinger Tor bis Moosach Bahnhof. Die U6 nur zwischen Klinikum Großhadern bis Implerstraße und Sendlinger Tor bis Garching-Forschungszentrum. Die MVG richtete eilig einen Bus-Ersatzverkehr zwischen Poccistraße und Sendinger Tor ein.

Etwa um 19.40 Uhr teilte die MVG mit, dass die Einschränkungen beendet worden seien, U3 und U6 wieder auf ihrem normalen Linienweg fahren konnten.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
30 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Huldreich vor einer Stunde / Bewertung:

    Unsäglich dumme Kommentare, vor allem, wenn sie nix zur Sache tun, sondern nur Beschimpfungen oder Verleumdungen sind, schämt Euch! Und sowas will erwachsen sein💿💿💿💿

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chris_1860 vor einer Stunde / Bewertung:

    @DaDing
    und
    @AufmerksamerBürger:

    Könnt Ihr zwei Kindergartenkinder Eure lächerlichen wechselseitigen Beschimpfungen woanders austragen, anstatt hier im Forum zu fast jedem Artikel die Kommentarspalten zu vermüllen?

    Ihr nervt unsäglich!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Dicker Hals vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chris_1860

    ....da Dingsbums fängt aber immer an!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.