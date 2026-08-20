Notarzteinsatz auf der Strecke: Beeinträchtigungen bei zwei U-Bahnen in München

Ein Notarzteinsatz sorgt am Donnerstagabend für Behinderungen auf zwei Münchner U-Bahn-Linien U4 und U5. Was Fahrgäste jetzt wissen müssen.

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Säulenlos und silbern: An der Station Schwanthalerhöhe halten derzeit keine Fahrzeuge.

Am Donnerstagabend, 20. August, kommt es nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wegen eines Notarzteinsatzes im Bereich Schwanthalerhöhe zu Beeinträchtigungen auf den U-Bahn-Linien U4 und U5. Die Züge halten aktuell nicht am U-Bahnhof Schwanthalerhöhe.

Auch Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Ein AZ-Reporter vor Ort meldet mindestens vier bis sechs Polizeifahrzeuge sowie zwei bis drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr im Bereich des Einsatzes.

So lange sollen die Beeinträchtigungen mindestens dauern

Am Heimeranplatz und an der Westendstraße gilt zudem ein eingleisiger Betrieb über Gleis 1.

Auch Polizei ist vor Ort. © Benjamin Sagmeister

Die Behinderungen sollen voraussichtlich bis mindestens 20 Uhr andauern. Die MVG arbeitet nach eigenen Angaben daran, möglichst schnell wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen.

„Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen“, teilte die MVG mit.

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