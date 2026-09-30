Notarzteinsatz am Münchner Ostbahnhof – S-Bahn-Verkehr gestört

An der Münchner S-Bahn-Stammstrecke gibt es Verspätungen und Zugausfälle. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz.

Ein Notarzteinsatz am Münchner Ostbahnhof sorgt für erhebliche Behinderungen im S-Bahn-Verkehr. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, ist der Ostbahnhof teilweise gesperrt.

Feuerwehr spricht von "Personenschaden"

Ein Sprecher der Münchner Feuerwehr teilte auf AZ-Anfrage mit, dass die Einsatzkräfte um kurz nach 9 Uhr informiert worden seien und sprach von einem "Personenschaden".

Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Betroffen sind die Stammstrecke sowie das weitere S-Bahn-Netz mit den Bahnen S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 und S8.

Auch am S-Bahnhof Heimeranplatz stiegen die Fahrgäste wegen der Sperrung auf die U-Bahn um. © Lukas Plaschke

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, auf U-Bahn oder Tram auszuweichen. Die Störung soll bis etwa 11.30 Uhr andauern.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichtet die AZ nicht über Selbsttötungen und versuchte Suizide – es sei denn, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Suizidgedanken sind häufig eine Folge psychischer Erkrankungen. Letztere können mit professioneller Hilfe gelindert und geheilt werden. Wer Hilfe sucht, auch als Angehöriger, findet sie bei der Telefonseelsorge: 0800–111 0 111 und 0800–111 0 222. Die Berater sind rund um die Uhr erreichbar, jeder Anruf ist kostenlos.