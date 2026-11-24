Notarzteinsatz, Bauarbeiten und ein Feuerwehreinsatz: Fahrgäste im Münchner Nahverkehr mussten am Dienstagabend starke Nerven behalten und sich auf zahlreiche Einschränkungen einstellen. Neben mehreren U-Bahn- und Buslinien war auch die S-Bahn-Stammstrecke betroffen.

Update 23:10 Uhr: Nach mehreren Störungen im Münchner Nahverkehr am Dienstagabend hat sich die Lage inzwischen weitgehend entspannt. Ein Notarzteinsatz am Innsbrucker Ring hatte zunächst für Verspätungen und Zugausfälle auf der U2 sowie Einschränkungen auf der U5 gesorgt. Auch der Feuerwehreinsatz am Marienplatz ist inzwischen beendet. Weiterhin müssen Fahrgäste jedoch mit baustellenbedingten Einschränkungen rechnen: Die U1 und U2 verkehren ab etwa 22.30 Uhr nur im 20-Minuten-Takt, zudem werden die Buslinien 51, 151 und 168 im Bereich des Bahnhofs Laim noch bis voraussichtlich Mittwochmorgen um 6 Uhr umgeleitet.

Update 22:50 Uhr: Auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke kommt es am Dienstagabend zu Einschränkungen. Aufgrund eines Feuerwehreinsatzes halten die S-Bahnen derzeit nicht am Marienplatz. Fahrgäste werden gebeten, zum Ein- und Aussteigen auf die benachbarten Stationen Karlsplatz (Stachus) oder Isartor auszuweichen. Die seit 22.23 Uhr bestehende Störung dauert laut aktueller Meldung voraussichtlich bis 23 Uhr.

Kein Halt am Marienplatz: Ein Feuerwehreinsatz beeinträchtigte den S-Bahn-Verkehr. © Peter Kneffel/dpa

Erstmeldung: Münchner U-Bahn-Fahrgäste müssen sich am Dienstagabend auf Einschränkungen und Verspätungen einstellen. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, kommt es aufgrund eines Notarzteinsatzes am U-Bahnhof Innsbrucker Ring, der inzwischen beendet ist, weiterhin zu Beeinträchtigungen im U-Bahn-Verkehr.

Auf der Linie U2 müssen Fahrgäste mit Verspätungen und einzelnen Zugausfällen rechnen. Die Behinderungen werden nach Angaben der MVG voraussichtlich noch bis 22:40 Uhr dauern.

U5 hält nicht am Innsbrucker Ring

Auch die Linie U5 war von dem Notarzteinsatz betroffen. Zeitweise fuhren die Züge in Richtung Laimer Platz ohne Halt durch den U-Bahnhof Innsbrucker Ring. Die MVG hatte zunächst mit Beeinträchtigungen bis 22.20 Uhr gerechnet. Auf dieser Linie fährt die U-Bahn jedoch inzwischen ohne Einschränkungen.

Nichtsdestotrotz bitten die Münchner Verkehrsbetriebe Fahrgäste darum, Zugzielanzeigen und Lautsprecherdurchsagen zu beachten. Nähere Angaben zu den Hintergründen des Notarzteinsatzes machte die MVG nicht.

Weitere Einschränkungen bei U1 und U2 wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof

Unabhängig von dem Notarzteinsatz müssen sich Fahrgäste am späten Abend auf weitere Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich des Hauptbahnhofs fahren die Linien U1 und U2 noch bis voraussichtlich Donnerstag (26. November) jeweils ab etwa 22.30 Uhr bis Betriebsschluss auf ihrem gesamten Linienweg nur im 20-Minuten-Takt.

Bauarbeiten in Laim: Drei Buslinien werden umgeleitet

Auch im Münchner Busverkehr kommt es zu Einschränkungen. Wegen Bauarbeiten im Bereich des Bahnhofs Laim werden die Buslinien 51 in Richtung Aidenbachstraße, 151 in Richtung Parkstadt Solln und 168 in Richtung Wastl-Witt-Straße umgeleitet. Die Haltestelle Laim Bahnhof wurde für die betroffenen Linien vorübergehend verlegt. Die Busse fahren stattdessen an der Haltestelle der Linien 130 und 157 an der Landsberger Straße ab. Laut MVG dauern die Einschränkungen voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 6 Uhr.