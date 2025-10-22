Am Mittwochabend lief ein Notarzteinsatz im Bereich Goetheplatz. Das führte zu Beeinträchtigungen der U3 und U6.

Ein Notarzteinsatz führt in den Abendstunden zu massiven Beeinträchtigungen des U-Bahn-Verkehrs.

Auf den U-Bahn-Linien U3 und U6 kam es in München in den Abendstunden am Mittwoch, 22. Oktober, zu erheblichen Einschränkungen.

Grund dafür war nach Angaben der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) ein Notarzteinsatz im Bereich der U-Bahn-Station Goetheplatz. Dieser sei mittlerweile beendet. Dennoch kann es weiter zu Beeinträchtigungen wie Verspätungen und vereinzelten Ausfällen des Verkehrs kommen - bis voraussichtlich 20:40 Uhr, wie die MVG mitteilte.

"Wir sind bemüht, so schnell wie möglich wieder einen fahrplanmäßigen Betrieb herzustellen", heißt es in der Mitteilung der MVG.

Der Notfalleinsatz kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Fußballfans: Um 21 Uhr spielt der FC Bayern gegen Club Brügge.