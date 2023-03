Noch in diesem Jahr: Ikea zieht ins Münchner Stadtgebiet

Der schwedische Einrichtungskonzern Ikea will sich noch in diesem Jahr im Münchner Stadtgebiet ausweiten. Was konkret geplant ist.

München - Im Landkreis ist Ikea bislang mit zwei großen Einrichtungshäusern in Eching und Brunnthal vertreten – jetzt kommt das Unternehmen mit zwei Planungsstudios ins Münchner Stadtgebiet.

Ikea: Planungsstudios in Riem und Pasing

Sie sollen in Riem und Pasing in die jeweiligen Arcaden einziehen. "Mit Planungsstudios in zentralen Lagen von München erweitern wir unser Angebot und machen Ikea auch für Menschen ohne Auto erreichbar", sagt Walter Kadnar, Geschäftsführer von Ikea Deutschland.

Die beiden Planungsstudios ziehen in die Arcaden in Riem und Pasing ein. © Ikea

Ikea-Studios: Gemeinsam planen und bequem liefern lassen

In den Planungsstudios unterstützen Mitarbeiter beim Planen und Bestellen von Einrichtungslösungen, wie beispielsweise Küchen oder Schranksystemen. Auch die Inneneinrichtung ganzer Räume können Privatpersonen oder Unternehmen gemeinsam mit den Experten angehen.

Im Gegensatz zum klassischen Einrichtungshaus nehmen die Kunden hier ihre Ware allerdings nicht direkt mit, sondern erhalten ihre Bestellung entweder bequem per Lieferung nach Hause oder holen sie im Ikea-Einrichtungshaus ihrer Wahl ab.

Blick in ein Ikea-Planungsstudio.

Planungsstudios in Riem und Pasing: Ohne Auto zu Ikea

Nach eigenen Angaben möchte Ikea die Zukunft dort entwickeln, wo alles begann: Vor fast 50 Jahren öffnete in Eching das deutschlandweit erste Ikea-Einrichtungshaus seine Pforten.

Deutschland-Chef Kadnar: "Wir wollen noch mehr Menschen in der Münchner Region ein besseres, nachhaltigeres Zuhause ermöglichen. Neben unseren digitalen Angeboten und den klassischen Einrichtungshäusern sind unsere City-Formate ein wichtiger Baustein."

Nun wird München in den Kreis der rund 40 Metropolregionen weltweit aufgenommen, in denen neue Ikea-Konzepte entstehen. Eines der beiden Planungsstudios zieht in den ersten Stock des größten Einkaufszentrums der Stadt, in die Riem Arcaden. Und auch die Pasing Arcaden als zweite Station sind gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.

Ikea gilt als der weltweit größte Einrichtungskonzern mit 371 Einrichtungshäusern in 31 Ländern. In Deutschland gibt es derzeit 54 Einrichtungshäuser. Das erste wurde bereits 1974 eröffnet. Zusätzlich wurden im Jahr 2021 in Berlin die ersten drei Planungsstudios eröffnet.