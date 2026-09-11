Noch bis Samstag: Münchner Stiftung sammelt Schultüten-Spenden für bedürftige Kinder

Zur Einschulung gehört eine liebevoll gefüllte Schultüte einfach dazu. Doch nicht alle Eltern können ihren Kindern finanziell eine solche Schultüte schenken. Hier tritt das Hilfsprojekt "Bunte Münchner Kindl" auf den Plan, denn kein Kind soll am ersten Schultag mit leeren Händen dastehen.

Mitte September enden in Bayern die Sommerferien und die Schule geht wieder los. Tausende Mädchen und Buben in München werden am 15. September 2026 ihre Einschulung haben. Und was gehört zu einem Erstklässler wie der Schulgong zur Pause? Eine gut und liebevoll gefüllte Schultüte bzw. ein Schulranzen mit Stiften, Heften, Federmäppchen und Malkasten. Doch Schulutensilien sind teuer und nicht jede Familie ist finanziell in der Lage, all diese Kosten zu tragen.

Seit 2016 werden jährlich bis zu 2000 bedürftige Kinder unterstützt

Das Projekt "Bunte Münchner Kindl" der Stiftung "Wir helfen München" setzt sich dafür ein, dass alle Schulkinder gut ausgerüstet den Unterricht besuchen können. Seit dem Schuljahr 2016/17 hilft das Projekt jährlich bis zu 2000 bedürftigen Kindern mit qualitativ guten Schulmaterialien, um damit die Chancengleichheit in der Schule zu fördern. Schirmherrin der Spendenaktion ist Petra Reiter, die Frau des Münchner Ex-Oberbürgermeisters Dieter Reiter.

"Letztes Jahr haben wir 300 Schultüten gespendet, alleine 80 davon wurden hier im Hofbräuhaus abgegeben", erzählt Petra Reiter stolz. Das Projekt "Bunte Münchner Kindl" ist aber nicht nur zum Schulanfang aktiv, sondern das ganze Jahr über. Denn es werden nicht nur Schulanfänger unterstützt, die Hilfe geht bis hin zum Abiturjahrgang. Den Schülern werden Hefte, Rucksäcke, Stifte, Anspitzer, Blöcke, Zirkel und viele andere Utensilien zur Verfügung gestellt, die im Schulalltag benötigt werden.

Schultüten-Spende: Ausgrenzung soll vermieden und Integration gefördert werden

Doch nicht immer sind finanzielle Gründe die Ursache dafür, dass ein Kind am ersten Schultag ohne Schultüte dasitzt, sondern auch kulturelle. So erzählt Petra Reiter von einem griechischen Erstklässler, der zwar mit zwei Blumensträußen aber ohne Schultüte in der Schulbank saß. "Die Eltern kannten einfach nicht die deutsche Tradition mit der Schultüte", so die Schirmherrin. An diesem Tag klingelte es dann im Wohnzimmer von Petra Reiter, die es spontan organisiert bekommen hat, dass ein freiwilliger Helfer mit dem Fahrrad noch eine Schultüte ausgeliefert hat, damit der kleine griechische Junge seinen ersten Schultag nicht mit leeren Händen begehen musste.

"Richtiges Schulmaterial ist der Grundstein für eine erfolgreiche Schulzeit. Damit möchten wir vom ersten bis zum letzten Schultag Ausgrenzung vermeiden, Integration fördern und Bildungsgerechtigkeit ermöglichen. Wir helfen Kindern, deren Eltern sich eine Grundausstattung für die Schule nicht oder kaum leisten können, unabhängig von ihrem sozialen Status, ihrer Herkunft oder ihrem Geschlecht", so Reiter.

Und die beschenkten Schüler sind äußerst dankbar und zeigen dies mit selbstgeschriebenen und selbstgemalten Briefen, von denen einige beim Startschuss der Spendenaktion im Hofbräuhaus zu sehen waren.

Selbstgestaltete Dankesbriefe und -karten von Schülerinnen und Schülern, die 2025 eine Schultüte bekommen haben. © André Wagner

"Diese Aktion ist so wahnsinnig wichtig, weil sie wirklich aktiv anpackt und Bildungschancen verbessert"

"Ich frage Sie, was macht es mit einem kleinen Kind, wenn es am ersten Schultag in die Schule kommt und alle anderen Kinder Schultüten und Material haben, mit dem sie schön arbeiten können und es selbst nichts hat? Aus diesem Grund ist diese Aktion so wahnsinnig wichtig, weil sie wirklich aktiv anpackt und Bildungschancen verbessert", lobt Dr. Michael Hoderlein die Spendenaktion im Hofbräuhaus. Er selbst ist Rektor der Grundschule in Berg am Laim, die in der Vergangenheit wiederholt mit Schultüten und Schulmaterial unterstützt wurde.

Schirmherrin Petra Reiter (M.) mit Rektor Dr. Michael Hoderlein (l.) und Konrektorin Julia Reiter von der Grundschule in Berg am Laim. © André Wagner

Da die Stiftung keinerlei staatliche Förderung bekommt, ist sie bei ihren Aktionen auf Spenden angewiesen. So auch dieses Jahr für die Aktion "Schultüten für alle!", im Rahmen derer gefüllte Schultüten oder Schulranzen für bedürftige Kinder zum Schulanfang gesammelt werden.

Bereits seit 2016 sammelt das Münchner Projekt "Bunte Münchner Kindl" Schultüten und Schulmaterial für bedürftige Kinder und Jugendliche. © Bunte Münchner Kindl

Helfen kann jeder. Gefüllte Schultüten oder auch einfach nur der Inhalt (z. B. Buntstifte, Knete oder Wachsmalkreiden, kleine Büchlein, Schreibhefte, Kartenspiele, Haarspangen oder auch Süßigkeiten, die nicht schmelzen) können von Montag, 7. September bis Samstag, 12. September 2026 jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhauses am Platzl 9 (1. Stock) abgegeben werden.

Münchner Schultüten-Aktion: So können Sie spenden und helfen

Auch Geldspenden sind möglich; davon wird dringend benötigtes Schulmaterial organisiert, welches von den ehrenamtlichen Helfern in Schultüten oder Schulranzen gepackt wird. Es werden nicht nur Schulanfänger unterstützt, auch bedürftige Kinder in höheren Klassen werden mit notwendigem Schulmaterial versorgt. Auch hierfür werden Sachspenden in Form von Heften, Malkästen, Schulranzen, Stiften, Federmäppchen und/oder Arbeitsheften gerne entgegengenommen.

Informationen darüber, was die Schüler für den Unterricht benötigen, bekommt die Stiftung von zahlreichen Lehrern. Diese können sich beim "Bunte Münchner Kindl"-Projekt melden, wenn sie von einem Kind wissen, welches noch keine Schultüte hat.

Abgabe der Schultüten-Spenden: Montag, 7. September, bis Samstag, 12. September 2026, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Reservierungsbüro des Hofbräuhauses am Platzl 9 (1. Stock).

Weitere Informationen zur Schultüten-Spendenaktion sind im Internet unter zu finden. Interessierte Helfer für das Packen und Ausliefern der Schultüten können sich per Mail unter helfen@bunte-muenchner-kindl.de melden.

Spendenkonto: Bunte Münchner Kindl, Stadtsparkasse München, IBAN: DE59 7015 0000 0000 5734 44