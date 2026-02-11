Noch bis 20 Uhr: Amtliche DWD-Warnung für München

Tauwetter und Regen bestimmen das Wetter in Bayern. Die Behörden warnen besonders im Norden vor Hochwasser und Überschwemmungen. Auch für München gibt es eine Warnung des Wetterdienstes.

Dunkle Wolken über München – die DWD-Warnung vor Böen gilt noch bis zum Abend. (Symbolbild)

Nach dem Schnee der letzten Wochen kommt nun das Tauwetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es am Mittwoch in ganz Bayern regnen. Morgens könne es vereinzelt noch glatt sein. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 12 Grad, der Himmel bleibt überwiegend bedeckt.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt hatte aufgrund des Tauwetters vor Hochwasser gewarnt, besonders im Norden Bayerns. In den Landkreisen Bamberg, Forchheim, Erlangen-Höchstadt und Ansbach könne es demnach zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen. Am Morgen waren bei den zuständigen Polizeipräsidien allerdings noch keine Überschwemmungen gemeldet.

DWD-Warnung für München

Für die Landeshauptstadt und das Umland warnt der DWD vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14 m/s, 28 kn, Bft 7) und 60 km/h (17 m/s, 33 kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20 m/s, 38 kn, Bft 8) gerechnet werden.

Auf den Alpengipfeln ab mittleren Lagen Sturm-, in exponierten Lagen sind schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 km/h möglich. In den Kammlagen der Mittelgebirge starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h aus Südwest. Am Abend soll sich die Lage beruhigen.

Viel Regen und milde Temperaturen sollen den letzten Schnee zum Schmelzen bringen. © Pia Bayer/dpa

Bis Freitag weiterhin viel Regen aber auch Neuschnee

Am Donnerstag bleibt es laut DWD wechselhaft. Es soll bis zu 13 Grad warm werden. Auch am Freitag regnet es demnach immer wieder. In einigen Gebieten könnte allerdings einiges mehr an Regen fallen.

Im Allgäu erwartet der DWD bis Freitagvormittag zwischen 50 und 60 Liter Regen pro Quadratmeter. In den Mittelgebirgen sollen bis Freitag hinein gebietsweise 30 bis 40, im Bayerwald 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

In höheren Lagen soll sich das Nass in Neuschnee verwandeln. Am Donnerstag, anhaltend bis etwa Freitagmittag, sagt der DWD ab mittleren Lagen der Alpen bis 20 cm Neuschnee voraus, in Hochlagen der Allgäuer Alpen sogar um 40 cm.